شكرا لقرائتكم خبر عن "رجال الأعمال" تبحث مع الوكالة الهولندية استراتيجية مشتركة لتطوير القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس على عيسى، أن وزارة التجارة الخارجية والتعاون الدولى الهولندية قامت بتخصيص 3 ملايين يورو من أجل تطوير وتنمية القطاع الخاص المصري.

وفى هذا السياق تعقد الجمعية ندوة غدا الاثنين مع جيرترود واجيمان، منسقة تطوير القطاع الخاص للوكالة الهولندية لتطوير المشروعات، بحضور لويس مارتنز، نائب رئيس القسم الاقتصادى بالسفارة الهولندية بالقاهرة.

وأوضح المهندس على عيسى رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن الوكالة الهولندية لتطوير المشروعات RVO، هى وكالة حكومية فى لاهاى بهولندا تابعة لوزارة التجارة الخارجية والتعاون الدولى الهولندية، وقامت بتخصيص 3 ملايين يورو من اجل تطوير القطاع الخاص فى مصر.

وأكد أن الندوة تهدف إلى وضع استراتيجية مشتركة لتطوير وتنمية القطاع الخاص المصرى خلال الفترة من 2020 إلى 2022، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الندوة تبادل الأفكار مع مجتمع الأعمال المصرى حول أهم متطلبات القطاع الخاص، وأهم التحديات التى يواجهها، وكيفية أن تصبح هولندا شريكا فى عملية تطوير القطاع الخاص المصري.

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كانت جمعية رجال الأعمال المصريين، وقعت بروتوكول تعاون، مع جمعية اتصال، بهدف تعزيز عمليات التحول الرقمى، وتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات للشركات أعضاء الجمعية، وقع الاتفاق عن جمعية رجال الأعمال المهندس على عيسى رئيس الجمعية، والمهندس حازم الطحاوى عن جمعية اتصال.

وقال المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إننا نستهدف تعزيز مساهمة قطاعات الصناعة والزراعة فى الناتج المحلى الإجمالى، من خلال الاستفادة من التطورات التكنولوجية والتى تزيد من معدلات الانتاجية.

وأضاف أن زيادة مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات فى الناتج المحلى تعد مؤشرًا مهمًا على عمليات التشغيل وزيادة الإنتاجية وبالتالى، نحتاج خلال الفترة المقبلة إلى تعزيز مفهوم التحول الرقمى فى جميع القطاعات بما يضمن تحقيق معدلات نمو مستدامة للاقتصاد.