شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: بيانات الهجرة ترسم خارطة واضحة لحركة الأفراد عبر الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن المنتدى الدولي الثاني حول إحصاءات الهجرة المنعقد حاليًا في القاهرة، يأتي في توقيت هام وله دلالته، وأن بيانات الهجرة تشكل شريحة أساسية من معلومات الموارد البشرية والقوى العاملة، فبيانات الهجرة من شأنها رسم خارطة واضحة المعالم لحركة الأفراد والمجموعات عبر الحدود، وكذلك وضع ضوابط للتنسيق بين الجهات المنتجة لبيانات الهجرة لتمكينها من تحقيق الاستفادة القصوى."

وأضاف اللواء خيرت بركات، أن الجهاز يحرص على إتاحة البيانات والإحصاءات، وفق المعايير الدولية باستخدام أحدث الوسائل لإنتاج مؤشرات واضحة حول القضايا الهامة، ومن بينها قضايا الهجرة، لتوضيح آثارها على النواحي الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، كما أن الجهاز يصدر مجموعة من النشرات والدوريات الاحصائية التى ترصد المهاجرين، ومن بينها النشرة السنوية للأجانب العاملين بالقطاع الحكومي والعام، وأيضا تنفيذ المسح القومي للهجرة عام 2013، بالإضافة إلى إنشاء وحدة لتحليل بيانات الهجرة، ودراسة للتنبؤ باحتياجات سوق العمل.

ويتم تنظيم هذا الحدث حول 6 مجالات موضوعات رئيسية، بما في ذلك قياس التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة، وغيرها من الالتزامات العالمية وكذلك ابتكار البيانات، تستكشف بعض الجلسات امكانية استخدام "البيانات الضخمة" لتكمل تحليل التنقل البشري وتدفقات الهجرة، بالإضافة إلى طرق معالجة النزوح الداخلي من خلال أدوات رصد مبتكرة.

وتم افتتاح المنتدى في يناير 2018 في مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس، ويهدف إلى أن يصبح حدثًا منتظمًا يمكنه تعزيز المناقشات حول العمليات العالمية وتعزيز التبادل بين المنتجين ومستخدمي بيانات الترحيل، ويتم دعم الحدث من قبل المنظمات الشريكة بما في ذلك منظمة العمل الدولية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمفوضية الأوروبية وصندوق الأمم المتحدة للسكان ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا.