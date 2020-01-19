شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور للجملة.. اليوسفي بـ1.5 جنيها والرمان 5 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الفاكهة اليوم الأحد 19 - 1 - 2020، استقرارا لجميع الأصناف، وفق الأسعار المقررة بسوق العبور للجملة، وأكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار جميع الأصناف شهدت استقرارا فى الفترة الحالية بسبب زيادة الانتاج المحلى، بما يلبى احتياجات السوق، ما أدى إلى زيادة المعروض من جميع أصناف الفاكهة فى الأسواق المحلية، وذلك أدى إلى استقرار الأسعار.

وأكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار البرتقال البلدى تتراوح بين 2-3 جنيهات، والبرتقال السكرى ليتراوح بين 2-3.5 جنيهات، والبرتقال أبو سرة ليتراوح بين 2 – 3 جنيهات للكيلو، واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 1.5- 6 جنيهات، وتراوح سعر الليمون بين 7 - 11 جنيها للكيلو.

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وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن سعر العنب الكرمسن 15 جنيها، فيما سجل العنب الرومي الأحمر 5-7 جنيهات، وسجل البلح سماني 3-5 جنيهات، والبلح الزغلول 3-7 جنيهات، والبلح الرملي 5-8 جنيهات، والبلح السلمي 15 جنيها، والبلح البارحي سجل 20 جنيها.

وأشار النجيب لـ"الخليج 365" إلى أن أسعار التفاح الأمريكى والإيطالى يتراوح بين 17 – 23 جنيها، والتفاح الجولدن 17 جنيها، والتفاح السورى 18 جنيها، بينما تراوح سعر الفراولة بين 4 - 9 جنيهات، والكانتلوب بين 3 -6 جنيهات، كما تراوحت أسعار الجوافة لتتراوح بين 4-8 جنيهات، كما استقرت أسعار الرمان للترواح بين 5 - 9 جنيهات، وتراوح سعر الكاكا بين 6- 9 جنيهات.

جدير بالذكر أن شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضراوات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة لكل الأصناف.