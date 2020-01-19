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الاستثمارات الوطنية الكويتية توقع عقداً لقرض بـ 6.5 مليون دينار

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت شركة الاستثمارات الوطنية المدرجة بالبورصة الكويتية عقد قرض ممنوح من أحد البنوك المحلية بقيمة 6.5 مليون دينار كويتي.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، إن القرض يهدف لإعادة تمويل قروض حالية بمدة تبلغ 5 سنوات، مشيرة إلى أنه سينعكس على البيانات المالية للشركة في صورة انخفاض طفيف على تكاليف التمويل.

وتعتبر شركة الاستثمارات الوطنية إحدى الشركات الاستثمارية الرائدة في الكويت، وهي مدرجة في بورصة الكويت وتخضع لرقابة البنك المركزي وهيئة أسواق المال الكويتية.

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وتنهض شركة الاستثمارات الوطنية التي يبلغ رأسمالها المدفـوع 79,786,210 مليون دينار كويتي، بدور بالغ الفعالية والنشاط في مختلف القطاعات في الأسواق المحلية والعربية والعالمية.

وتأسست في 6 ديسمبر 1987 كشركة كويتية مساهمة بهدف الاستثمار في العقارات والملكية الخاصة

تم إدراج الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية (حالياً بورصة الكويت) في عام 1988.

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