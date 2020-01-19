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الرياض تتسلم شهادة الاستحقاق للمدن الذكية المستدامة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

تسلمت الهيئة الملكية لمدينة الرياض شهادة الاستحقاق للتنفيذ الناجح لمؤشرات المدن الذكية المستدامة الممنوحة لمدينة الرياض من لجنة الأمم المتحدة للمدن الذكية المستدامة (U4SSC).

وجاء الاختيار إثر مشاركة الهيئة الملكية لمدينة الرياض في المشروع خلال الاجتماع التاسع للجنة الذي عقد بمدينة فالنسيا بإسبانيا، حيث تم منح مدينة الرياض الشهادة بوصفها من المدن العالمية التي تقدم إسهامات تساعد على تحقيق الاستدامة والذكاء وتستطيع أن تقيس التقدم نحو الانتقال إلى مدينة ذكية مستدامة بما يسهم في سرعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، كما أنها مؤهلة بالمشاركة مع المدن الحاصلة على شهادة الاستحقاق بأن تكون أحد المؤسسين لوضع مقياس عالمي للمدن الذكية المستدامة.

ومنحت مدينة الرياض هذه الشهادة ضمن خمس مدن منحتها اللجنة، هي «موسكو، دبي، فالنسيا، اليسوند» من بين 100 مدينة على مستوى العالم شاركت في المشروع، بناء على توصية من الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE) وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT).

وتسلم الجائزة مدير إدارة البحوث والدراسات في الهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس عبدالرحمن السلطان.

وأقرت لجنة الأمم المتحدة للمدن الذكية خطة العمل حتى عام 2025 بمشاركة المدن الخمس المؤهلة ومن أبرز عناصرها: تطوير مقياس المدن الذكية المستدامة (Smart Sustainable Cities index) ومن المتوقع تطبيقه نهاية عام 2019.

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ودليل معايير مؤشرات المدن القياسية وأفضل الممارسات لجمع البيانات واستخدام المبادئ التوجيهية لمراقبة التقدم من خلال تتبع المؤشرات مع مرور الوقت، وسيتم نشره في منتصف 2020، والأدوات الذكية لرصد أهداف التنمية المستدامة 2030، وبرنامج المدينة التوأم، والحلول المبتكرة للمدينة العالمية.

يذكر أن وفدا من الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمات دولية محايدة سبق أن زار مدينة الرياض خلال الفترة من 7 إلى 9 يوليو 2019 بحضور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للتحقق وتقييم استحقاق المدينة للشهادة. كما شاركت الهيئة الملكية لمدينة الرياض في الجلسة الافتتاحية لورش عمل الاجتماع التاسع للجنة الأمم المتحدة للمدن الذكية الهادف إلى ربط المدن الذكية بأهداف التنمية المستدامة 2030 بحضور (16) منظمة تابعة للأمم المتحدة وعدد من قادة المدن والمخططين وواضعي السياسات والمسؤولين الحكوميين والأكاديميين وخبراء المعايير الدولية لمدن العالم.

شهادة الاستحقاق للتنفيذ الناجح لمؤشرات المدن الذكية المستدامة

الجهة المانحة: لجنة الأمم المتحدة للمدن الذكية المستدامة (U4SSC)

الموقع: خلال الاجتماع التاسع للجنة بمدينة فالنسيا بإسبانيا

الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)

لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE)

برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT)

الرياض

موسكو

دبي

فالنسيا

اليسوند

تطوير مقياس المدن الذكية المستدامة

دليل معايير مؤشرات المدن القياسية وأفضل الممارسات لجمع البيانات ومراقبة التقدم

الأدوات الذكية لرصد أهداف التنمية المستدامة 2030

برنامج المدينة التوأم

الحلول المبتكرة للمدينة العالمية

مساهم رئيس في مفهوم المدن الذكية حول العالم

قدرة الرياض على التقدم نحو الانتقال إلى المدن الذكية المستدامة

أحد المؤسسين لوضع مقياس عالمي للمدن الذكية المستدامة

خطة عمل لجنة الأمم المتحدة للمدن الذكية حتى عام 2025 بمشاركة المدن الخمس:(Smart Sustainable Cities index )

يونيو 2019

زيارة وفد من الاتحاد الدولي للاتصالات لتقييم استحقاق الرياض للشهادة

أكتوبر 2019

تسلم الهيئة الملكية شهادة الاستحقاق للتنفيذ الناجح لمؤشرات المدن الذكية المستدامة

ديسمبر 2019

تطبيق مقياس المدن الذكية المستدامة

يوليو 2020