شكرا لقرائتكم خبر

شركة «TBC» تطرح مشاريعها في معرض تكنولوجيا التعليم 2020 بلندن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - لندن

تشارك شركة تطوير للمباني «TBC»، الشركة الحكومية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم، في معرض تكنولوجيا التعليم 2020 Bett Show في العاصمة البريطانية لندن من 22 إلى 25 يناير الحالي، وذلك ضمن 146 دولة مشاركة.

وتقدم TBC في المعرض الأكبر في المملكة المتحدة ورقتي عمل عن مبادرتي (مركز خدمات الاستثمار التعليمي)، و(توفير المباني التعليمية عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص)، الراميتين إلى تسريع وتيرة إنشاء المرافق التعليمية، من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم الاستثمار في التعليم الأهلي.

ومن المقرر أن تطرح TBC تجربتها الرائدة في المبادرتين أمام حضور معرض 2020 Bett Show. كما ستطرح أمام المطورين العقاريين والمستثمرين والممولين الدوليين بالمعرض، مشروع المجموعة الثانية من مسار البناء والصيانة والتحويل، ضمن مبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ويتمثل في بناء (60) مدرسة في منطقة المدينة المنورة، وتشغيلها جميعا على مدى 20 عاما، لتخدم أكثر من 50 ألف طالب وطالبة.