متخصصون في قطاع الضيافة: مكة مدرسة فندقية متفردة بخصوصيتها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
أكد متخصصون في قطاع الفندقة والضيافة أن مكة المكرمة تمثل مدرسة فندقية متفردة بخصوصيتها عن كل مناطق المملكة الأخرى، انطلاقا من اختلاف طبيعة ورغبات ضيوفها عن كل المناطق الأخرى، سواء كوجهات محلية أو عالمية واختلاف طبيعة الاستثمار فيها.
جاء ذلك خلال نقاش بين المختصين في اللقاء الثاني للجنة الفنادق بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، حيث أعرب أمين عام اللجنة عبدالله الفيلالي عن أهمية دور لجنة الفنادق في التعريف بقطاع الضيافة بمكة المكرمة للجهات ذات العلاقة، داعيا إلى ضرورة تقديم مقترحات من خلال اللجنة تساهم في رفع جودة العمل المقدم من القطاع، والمساهمة في تأهيل الكوادر الوطنية، وتقديم حلول التوطين اتساقا مع رؤية 2030.
وبدورها تحدثت الجوهرة منور نائبة الأمين العام في لجنة الفنادق، المتخصصة في العلاقات العامة عن دور اللجنة في إبراز دور القطاع والتعريف به وبأهميته على مستوى التواصل العام، وتسليط الضوء على تجارب المتميزين، من خلال محتوى بصري وإعلامي متكامل.
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