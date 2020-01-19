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حقوق المؤلف وبراءات الاختراع أمام المحاكم التجارية مطلع جمادى الآخرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

تبدأ الدوائر والمحاكم التجارية مباشرة النظر في قضايا مخالفات حماية حقوق المؤلف وبراءات الاختراع مطلع جمادى الآخرة 1441، حيث أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني تعميما ينص على أن يباشر القضاء العام من خلال الدوائر والمحاكم التجارية اختصاصات النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف ولجنة الفصل في دعاوى براءات الاختراع ابتداء من الأول من جمادى الآخرة المقبل.

وأكد التعميم على أن تنظر تلك القضايا في المحاكم التجارية المكونة من ثلاثة قضاة، والدوائر التجارية في المحاكم العامة في كل مناطق المملكة، في حين تستمر لجنة النظر في مخالفات حقوق المؤلف، ولجنة الفصل في دعاوى براءات الاختراع بإنهاء القضايا المقيدة لديها قبل هذا التاريخ.

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وتضمن قرار وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء تدريب القضاة المعنيين بالنظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف ولجنة الفصل في دعاوى براءات الاختراع في الدوائر والمحاكم التجارية، وحصر كل القضايا المقيدة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وتوفير المبادئ القضائية الدولية في الملكية الفكرية بعد ترجمتها، وجمع السوابق القضائية لأعمال اللجان وتدوينها وفقا للنموذج المخصص لذلك، وإيقاف استقبال الدعاوى الجديدة قبل أسبوعين من تنفيذ القرار في الأول من الشهر المقبل.

يذكر أن مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف ولجنة الفصل في دعاوى براءات الاختراع كانت تنظر من خلال لجنتين شبه قضائيتين، شكلتا للنظر في المخالفات والمطالبات الناشئة من تطبيق النظامين، الأولى لجنة النظر في دعاوى براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، وتختص بالنظر في المطالبات المدنية والجزائية أو القرارات الإدارية الناتجة عن تطبيق النظام، أما الثانية فكانت لجنة النظر في مخالفات حقوق المؤلف التي تختص بالنظر في الدعاوى والمطالبات أو القرارات الإدارية، حيث تختص بإيقاع الغرامة المالية بما لا يزيد على 100 ألف ريال.

النظر في مخالفات حماية حقوق المؤلف وبراءات الاختراع

انتقل إلى الدوائر والمحاكم التجارية

البدء الأول من جمادى الآخرة المقبل

مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف

الفصل في دعاوى براءات الاختراع

المحاكم التجارية المكونة من ثلاثة قضاة

الدوائر التجارية في المحاكم العامة

تدريب القضاة المعنيين بالنظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف ولجنة الفصل في دعاوى براءات الاختراع

حصر القضايا المقيدة كافة لدى الهيئة

توفير المبادئ القضائية الدولية في الملكية الفكرية بعد ترجمتها

جمع السوابق القضائية لأعمال اللجان وتدوينها وفقا للنموذج المخصص لذلك

إيقاف استقبال الدعاوى الجديدة قبل أسبوعين من تنفيذ القرار في الأول من الشهر المقبل

تستمر لجنة النظر في مخالفات حقوق المؤلف ولجنة الفصل في دعاوى براءات الاختراع بإنهاء القضايا المقيدة لديها قبل هذا التاريخ

كيف كانت تنظر هذه القضايا؟

من خلال لجنتين شبه قضائيتين هما: