شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تشترى عربية جديدة أو مستعملة من أوروبا وتدخلها مصر × 7 خطوات "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شراء سيارة جديدة، أو مستعملة من أوروبا حلما لأغلب المصريين، ولا سيما فى ظل الأسعار المتدنية للسيارات فى أوروبا.

”الخليج 365” يقدم من خلال التقرير خطوات شراء سيارة من أوروبا سواء جديدة، أو مستعملة كما يقدم أسعار السيارات الجديدة والمستعملة.

يقول ماجد سعد، رئيس الوكالة الألمانية المصرية للاستثمار والتسويق، أن من حق أى مواطن من خارج أوروبا شراء سيارة بشرطين الأول، أن كانت جديدة لابد أن تكون مصنعة داخل الاتحاد الأوروبى، وان كانت مستعملة لابد أن تكون "هيبريد" يعنى تعمل بالوقود التقليدى والكهرباء وهذا الشرط خاص بمصر بجانب أن تكون مصنعة أيضا داخل الاتحاد الأوروبى.

أضاف أن مصر تشترط أن تكون السيارة تعمل بالكهرباء، بجانب الوقود التقليدى، علاوة على ألا يزيد عمرها التصنيعى عن 3 سنوات، حتى يمكن السماح بدخولها.

ولكى تشرى سيارة لابد أن تتبع الخطوات التالية

1 - لو أردت الشراء بنفسك، عليك الانتقال إلى الدولة وليكن ألمانيا لاختيار نوع السيارة وقيمتها.

2 - فى حالة تفويض شخص أخر للشراء بدلا منك وأنت فى مصر يمكنك من خلال توكيله الشراء مكانك.

3- يتم دفع قيمة السيارة فى الشركة مباشرة وتحصل على عقد السيارة.

4 - عند شحن السيارة إما تقوم بدفع الرسوم للشركة التى اشتريت منها لشحنها مقابل 1500 يورو، أو تقوم بالبحث عن شركة شحن أخرى تقوم بالدفع لها.

Advertisements

5- سيتم شحن السيارة إلى ميناء هامبورج الألمانى ومنه إلى مناء الاسكندرية وبورسعيد.

6 - عند استلام السيارة تقوم بدفع الرسوم المقررة والتى تتراوح من 17% إلى 52.5% حسب ماركة وسعة موتور السيارة.

7- بعد استلام السيارة تتوجه بعد الحصول على الإفراج الجمركى، إلى المرور التابع له محل الإقامة لترخيص السيارة بعد دفع الرسوم المقررة.

وحول أسعار السيارات المستعملة فى المانيا نفسها وفى دول أوروبا أشار ماجد سعد انه يمكنك ركوب سيارة بـ100 يورو، لكن طبعا يستحيل دخولها مصر لأن أى سيارة لكى تدخل مصر وفقا للمواصفات المصرية، لابد أن تكون من طراز عالى، ولا يزيد عمرها عن 3 سنوات، وهذه قد تتكلف 20 ألف يورو، لافتا أن سعرها الجديد لا يقل عن 40 ألف يورو، وهى سيارات من ماركات اودى ومرسيدس وبى ام.

أشار أن المواطن الأوروبى يمكن ركوب سيارات مستعملة من 3 آلاف يورو إلى أعلى من ذلك حسب ماركة السيارة وحجم موتورها.

وجه ماجد سعد نصائحه للمصريين بأنه لابد التأكد من أن السيارة مصنعة فى أوروبا أولا، وثانيا يحرص على ألا يزيد الموتور عن 1600 سى سى، وثالثا أن تكون تعمل بالوقود والكهرباء، لافتا أن رسوم شحن السيارة تصل لنحو 1500 يورو بجانب قيام المشترى بدفع قيمة ضريبة القيمة المضافة عند خروج السيارة من الميناء.

أوضح إنه سيتم شحن السيارة من ميناء هامبورج إلى ميناء بورسعيد أو الاسكندرية، وهذا بالطبع سيتم بعد دفع ثمن السيارة والتعاقد عليها أولا سواء عن طريق التحويل البنكى أو التواجد بنفسه فى اوروبا.

وحول أسعار السيارات الجديدة أشار إنها تبدأ من نحو 15 ألف دولار، حسب ماركة السيارة وسعة موتورها، لافتا أن 70% من السيارات التى يتم شحنها لمصر تكون جديدة و30% تكون مستعملة لكنها سيارة عالية الماركة وتشمل كافة المزايا، مؤكدا أن الإجراءات واحدة فى كل دول الاتحاد الاوروبى.

مما يذكر أن إجمالى الرسوم على السيارات الواردة، تشمل 14% ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول ورسم التنمية، حسبما أوضحت مصلحة الجمارك فى بان سابق لها.

على سبيل المثال إجمالى رسوم السيارة 1600 سى سى نحو 18%، والسيارات أعلى من 1600 سى سى حتى 2000 سى سى تدفع 34% رسوم اجمالية، أما السيارات الاعلى من 2000 سى سى تدفع 52.5%.