شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يعلن استقبال 19 سفينة خلال آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال آخر 24 ساعة، حيث استقبل الميناء 4 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، بينما غادر 5 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة .

وأضافت هيئة الميناء، أن حركة الصادر من البضائع العامة شلمت 1350 طن فوسفات و105 طن رمل، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 5714 طن خشب و120 طن مواسير و9800 طن قمح و5979 طن حديد و6200 طن خردة .‎

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 780 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 136 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 603 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 35548 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 59814 طنا .

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وقد غادر الميناء عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1313 طن قمح ، في حين غادر عدد 715 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 40199 من البضائع العامة منها عدد 85 سيارة نقل محملة بـ 4407 طن قمح.

كانت هيئة ميناء دمياط أعلنت أن حصاد المشروعات التى انجزتها خلال 2019 شمل إنشاء محطة متعددة الأغراض بطول 680 متر وساحة خلفية 70 ألف متر مربع وعمق 17 متر بتكلفة قدرها 1.365 مليار جنيه مزودة بكافة الخدمات والمرافق وإنشاء مخزن على مساحة 5000 متر وارتفاع 12متر.

وتضمن حصادها خلال العام الماضى تطوير وتدعيم أرصفة محطة الحاويات الأولى للوصول إلى عمق 17 متر، وتطبيق منظومة التراكي الآني بهدف زيادة معدلات الأداء والوصول إلى زمن انتظار (صفر) في المخطاف الخارجي، وتفعيل منظومة الفاتورة الموحدة للسفن التى يتم تحصيلها من العملاء مقابل الخدمات التى تؤدى للسفن بميناء دمياط من خلال نظام إلكترونى تتم خلاله عملية حساب الفواتير للعملاء دون تدخل العنصر البشرى