شكرا لقرائتكم خبر عن فيسبوك: جارى التعامل مع عطل واتساب وعودة الخدمة فى أقرب وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متحدث باسم شركة فيسبوك، بأن الشركة على علم بوجود مشكلة لدى بعض المستخدمين في إرسال واستقبال الملفات على واتساب، مضيفا بالقول"نحن نعمل على حل هذه المشكلة وعودة الأمور لطبيعتها فى أقرب وقت ممكن".

جاء ذلك فى رد أرسلته الشركة لليوم السابع. وكان قد تعرض تطبيق التراسل الفورى، الأشهر فى العالم واتس آب، اليوم الأحد، لعطل فنى مفاجئ، تسبب فى تعطل إرسال واستقبال الصور والرسائل الصوتية.

وتفاجأ مستخدمو التطبيق الشهير فى مصر، بعدم مقدرتهم على إرسال الصور والرسائل الصوتية لبعضهم البعض عبر التطبيق، ولاحظوا أنهم غير قادرين على إرسال صور أو رسائل صوتية عبر التطبيق.

Advertisements

وكان الإصدار التجريبى الحديث لبرنامج "واتساب" للأجهزة العاملة بنظامى التشغيل أندرويد و iOS، تضمن ميزة جديدة تمكن المستخدمين من حذف الرسائل آليا بعد فترة زمنية محددة.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية أمس السبت عن موقع AIT NEWS المتخصص بالأخبار التقنية قوله إن الخاصية الجديدة، تتوفر في الإصدار 2.19.368 بيتا التجريبى.

وتمكن الخدمة الجديدة المستخدمين من اختيار الوقت الذي تحذف بعده رسائل معينة، كما أنها تساعدهم على توفير مساحة تخزين تستهلكها عادة الدردشات وما يرافقها من صور وفيديوهات.