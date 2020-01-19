شكرا لقرائتكم خبر عن "أسواق المزرعة" تُجدد اتفاقية تسهيلات مصرفية مع "الراجحي" بقيمة 200 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للتسويق "أسواق المزرعة" عن توقيع تجديد اتفاقية تسهيلات مصرفية تعتمد نظام التمويل الإسلامي مع مصرف الراجحي.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن فيمة التسهيلات تبلغ 200 مليون ريال، علماً بأن مدة التمويل تمتد من 30 ديسمبر 2019 إلى 30 نوفمبر 2020.

وأشارت الشركة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي سندات لأمر مقدمة من أسواق المزرعة، علماً بأن الهدف من التسهيلات هو تمويل متطلبات رأس المال العامل.

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ويُذكر أن الشركة جددت اتفاقية تسهيلات مصرفية مع البنك السعودي الفرنسي بقيمة 112.002 مليون ريال، تمتد من 8 ديسمبر 2019، إلى 31 يناير 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 4.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 3.5 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية والاستهلاكات مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 8.4 مليون ريال وتحسن هامش الربح للربع الحالي من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة لإعادة دراسة أصناف وأسعار العروض الدورية المقدمة للزبائن.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 5.7 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 5.9 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة تراجع بلغت 3.9%.