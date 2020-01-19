شكرا لقرائتكم خبر عن ترسية عقد على رعاية بقيمة 278.5 مليون ريال من وزارة الحرس الوطني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية عن ترسية منافسة وزارة الحرس الوطني والخاصة بتأمين خدمة التنويم للمرضى المحتاجين لرعاية طبية بسيطة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن قيمة المنافسة قدرها 278.5 مليون ريال، شاملة ضريبية القيمة المضافة ولمدة ثلاث سنوات.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 16.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 11.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض التكاليف التشغيلية (الموارد البشرية، الادوية والمواد الاستهلاكية) نتيجة لسياسة ترشيد التكاليف التي اتبعتها الشركة.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي ربح بلغ 60.4 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 57.3 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 5.5%.