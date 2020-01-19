شكرا لقرائتكم خبر عن 78 شركة مصرية تشارك فى معرض فروت لوجستيكا فى برلين الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة معرض فروت لوجستيكا فى برلين، عن وجود منافسة قوية بين مختلف الشركات للترشح لجائزة FRUIT LOGISTICA للابتكار 2020، لافتة انه سيتم تقديم جائزة صناعة المنتجات الطازجة في 7 فبراير 2020 في برلين، وسيتم دعوة أكثر من 78000 زائر تجاري من أكثر من 135 دولة للتصويت على ابتكاراتهم لهذا العام.

وبحسب بيان المعرض، ستقدم إدارة المعرض عشرة من أكثر المنتجات والخدمات والحلول التقنية ابتكارًا التي تم طرحها في العام الماضي، وهى جاهزة للتنافس على جائزة صناعة المنتجات الطازجة الأكثر شهرة، وهي جائزة FRUIT LOGISTICA Innovation Award (FLIA). ، والتى تركز على جلب مجموعة كبيرة من التحسينات - بما في ذلك منتجات أكثر صحة وأكثر سخونة، وكفاءة أكبر من خلال معالج التقنية، وطرق عمل أكثر استدامة بيئيًا .

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كما تعكس الشركات المدرجة في القائمة القصيرة لجائزة هذا العام براعة والتزامًا بالتقدم المنتشر على نطاق عالمي جديد فى إنتاج الأعمال.

وأضافت إدارة المعرض أن ذلك سيُطلب من أكثر من 78000 زائر تجاري من أكثر من 135 دولة التصويت على ابتكاراتهم لهذا العام، خلال اليومين الأولين من معرض FRUIT LOGISTICA ، وهو المعرض التجاري الرائد في العالم لصناعة الفواكه والخضروات ، سيتم الإعلان عن الفائز خلال حفل خاص في المعرض التجاري في 7 فبرايرK حيث سيتم عرض المرشحين العشرة، الذين تم اختيارهم من قبل لجنة من الخبراء من جميع أنحاء صناعة المنتجات الطازجة ، في FRUIT LOGISTICA 2020 في منطقة خاصة بين القاعات 20 و 21.

فى ذات السياق كشف هانى حسين المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية لـ"الخليج 365" عن مشاركة نحو 78 شركة مصرية، فى فعاليات المعرض الدولى لصادرات الخضر والفاكهة "فروت لوجستيكا"، فى العاصمة الألمانية برلين اعتبارا من 5 فبراير المقبل .