شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع بروتوكول تعاون بين المهندسين الفرانكفونيين وغرفة التجارة الفرنسية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار التعاون السائد بين جمعية المهندسين الفرانكفونيين في مصر وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، وقّع الطرفان على بروتوكول تعاون في مجال التدريب، بهدف دعم مشاريع الاستثمار المتعددة في مصر والمساهمة في تطوير الأعمال الجارية.

وبحسب بيان اليوم فإنه وقَع البروتوكول كل من المهندسة نيفين علي يونس، رئيسة جمعية المهندسين الفرانكفونيين في مصر، وحسن بهنام، مدير عام غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، وذلك بحضور المهندس محمد غراب، عضو بالجمعية ومسئول لجنة التدريب بها ومي عمر، مسئولة اللجان والتدريب بالغرفة الفرنسية، حيث يعزز هذا البروتوكول التعاون الاستراتيجي السائد بين الطرفين، كما سيسهل أيضًا سبل تبادل الخبرات والمعرفة والمهارات .

وأُنشأت الغرفة التجارية الفرنسية في مصر CCFIFE عام 1992 وهي تضم 640 عضوا، معظمهم ممثلين عن شركات مصرية في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات هذا إلى جانب ممثلين عن شركات فرنسية متواجدة في مصر، والغرفة مقرها القاهرة ولديها فرع بالإسكندرية.

Advertisements

وبتواجدها في قلب مجتمع الأعمال الفرنسي-المصري، تضع الغرفة خبرتها ومعرفتها بالوضع الاقتصادي المصري في خدمة المجموعات الاقتصادية الكبرى وأيضاً الشركات المتوسطة والصغيرة الراغبة في الدخول في أسواق جديدة، وكعضو في الغرفة التجارية الفرنسية الدولية التي تضم 120 غرفة تجارة وصناعة في 90 دولة، ترافق الغرفة أيضاً الشركات المصرية الراغبة في الدخول إلى السوق الفرنسية.

كما يشترك في رئاسة الغرفة كل من محمود القيسي، رئيس شركة Medgenco International Trade Co وإرفيه ماجيدييه، المدير الإقليمي لـ MAF Group for Hypermarkets .