شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وسط مبيعات أجنبية، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 278 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 701.990 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 98.3 مليون ورقة مالية بقيمة 403.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 17.5 ألف عملية لعدد 169 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.57% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.35%، والعرب على 11.08% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 32.29% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.70%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 37.6 مليون جنيه، 14.9 مليون جنيه، 4.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.7 مليون جنيه، 38.5 مليون جنيه، 16.6 مليون جنيه، على التوالى.

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وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 13918 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 1912 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 15971 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 5187 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 533 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 1387 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 510 نقطة.

وارتفعت أسهم 36 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 91 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.