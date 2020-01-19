شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز الإحصاء: نلتزم بالمعايير الدولية فى إتاحة بيانات وقضايا الهجرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الجهاز يحرص على اتاحة البيانات والإحصاءات وفق المعايير الدولية باستخدام أحدث الوسائل لإنتاج مؤشرات واضحة حول القضايا الهامة، ومن بينها قضايا الهجرة، لتوضيح آثارها على النواحي الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وأضاف اللواء خيرت بركات، خلال جلسات المؤتمر الثاني لإحصاءات الهجرة اليوم الأحد، أن الجهاز يصدر مجموعة من النشرات والدوريات الاحصائية التي ترصد المهاجرين، ومن بينها النشرة السنوية للأجانب العاملين بالقطاع الحكومي والعام، وأيضا تنفيذ المسح القومي للهجرة عام 2013، بالإضافة إلى إنشاء وحدة لتحليل بيانات الهجرة، ودراسة للتنبؤ باحتياجات سوق العمل.

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وأشار رئيس الجهاز إلى الجهود المبذولة من أجل بناء القدرات الاحصائية للعاملين بالجهاز، عن طريق التدريب في الداخل والخارج وتبني التقنيات الحديثة لمنتجات الاحصاء، إلى جانب تنفيذ بحوث هامة من بينها الدخل والانفاق والاستهلاك، وبحث القوى العاملة وتنفيذ التعداد الاقتصادي الذي يعكس صورة كاملة عن مقومات النشاط الاقتصادي وقياس الأهمية النسبية للقطاعات المختلفة ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وأقترح رئيس جهاز التعبئة والإحصاء، تشكيل لجنة فنية لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر.

ومن جانبها قالت " Britta Behrendt" رئيس قسم سياسة الهجرة بوزارة الداخلية الألمانية، إن المانيا سوف تركز على قضية بيانات الهجرة والصلة بينها وبين التحول الرقمي، خلال رئاسة ألمانيا للمجلس الأوروبي في يوليو المقبل، حيث من الممكن أن تحقق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي نقلة جديدة في تحليل البيانات الخاصة بالمهاجرين سواء الدول المستقبلة أو الأطراف الأخرى.

ويعتبر المنتدى الدولى حول إحصاءات الهجرة منصة عالمية فريدة مكرسة لتحسين البيانات المتعلقة بالهجرة بجميع ابعادها وستجمع أكثر من أربعمائة مشارك، بما فى ذلك ممثلون من السلطات الوطنية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية والوكالات الدولية والقطاع الخاص، كما تستضيف الحكومة المصرية التى ترأس الاتحاد الافريقى حاليا النسخة الثانية من المنتدى.