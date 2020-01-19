شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يعين المهندس عادل النجار قائم بأعمال رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً وزارياً بتولى المهندس عادل سعيد إبراهيم النجار، المعين بوظيفة من الدرجة العالية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بقطاع التنمية وتطوير المدن، القيام بأعمال رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة.

كما أصدر وزير الإسكان قراراً وزارياً، بتولى المهندس مجدى يوسف محمد عبدالمنعم، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، القيام بالإشراف على أجهزة مدن (النوبارية الجديدة – رشيد الجديدة، ومنطقة غرب كارفور)، ويكون مقر عمله جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة.

وكان المهندس مجدى يوسف، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، قد أكد أن نسبة تنفيذ مشروع سكن مصر وصلت 99%، لافتا إلى أنه يتم تنفيذ 4200 وحدة سكنية، بمساحات 115 متر‪‪.‬

وأضاف المهندس مجدى يوسف، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام واستلام العمارات من شركات المقاولات ،خلال الشهر الجارى، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم تسليم الوحدات للحاجزين فى أقرب وقتت .

ومن ناحية أخرى، أوضح أن جهاز المدينة بالنسبة للإسكان الاجتماعى يعمل حاليًا على تسليم حوالى 40 ألف وحدة إسكان بحجم استثمارات وصلت لـ9 مليارات جنيه، عبارة عن مدينة سكنية متكاملة تخدم حوالى 350 ألف نسمة‪‪.

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ولفت المهندس مجدى يوسف، إلى أنه يتم تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى كاملة بأعمال المرافق واللاند سكيب، كما يتم توصيل الغاز إلى العمارات السكنية بعد اكتمال الكثافة السكانية فى الوحدات‪‪.

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والجدير بالذكر أن المهندس مجدى يوسف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، قد عقد اجتماعا مع جمعية مستثمرى أكتوبر واستعرض خلال اللقاء كافة الفرص الاستثمارية المتاحة على جمعية مستثمرى أكتوبر، مؤكدا تشجيع الدولة بشكل كبير للمستثمر الجاد وتذليل كافة العقبات له‪.‬

وكشف يوسف، لأعضاء جمعية المستثمرين عن تخصيص 10آلاف فدان للمنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة تشتمل المرحلة الأولى منها على ترفيق1100 فدان فى الوقت الحالى والانتهاء منها منتصف 2020، مشيرا إلى أنه تلقى أكثر من 300 طلب حتى الآن من المستثمرين الراغبين فى إقامة منشآت صناعية واستثمارية بالمدينة‪.‬

وكان الجهاز قد أعلن عن بيع عدد 13 محلاً تجارياً وصيدلية بالسوق التجارية بقطاع (ب) بمنطقة الـ 800 فدان بمساحات تتراوح من (32 : 96 م2)، وكذا تم بيع 16 وحدة إدارية ومهنية بمساحات تتراوح من(30 : 60م2) فى مزاد علني، وذلك فى إطار زيادة الخدمات بالمدينة.