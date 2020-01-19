شكرا لقرائتكم خبر عن منحدرات التزلج اللبنانية تعانى بسبب الأزمة الاقتصادية رغم الثلوج البديعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في يوم مشمس على منحدرات التزلج بلبنان التى شهدت تساقط الثلوج على مدار أسابيع، يخلو الطريق من حركة المرور المزدحمة عادة فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

وتقول نيكول واكيم فريحة، مديرة التسويق والتطوير فى منتجع مزار للتزلج، "لا تزال الاعمال بطيئة، لكن الطقس رائع والثلوج أيضا لذا ندعو الجميع للحضور". وخفض المنتجع أسعاره 30% لجذب المتزلجين.

ويوجد فى مزار بعض أفضل منحدرات التزلج التى تمتد على مدى البصر إلى البحر المتوسط غربا وصوب سوريا إلى الشرق. لكن عددا من المنحدرات مازال مغلقا منذ تساقط الثلوج بغزارة فى ديسمبر، تمشيا مع حجم الطلب.

والسياحة جزء مهم من الاقتصاد اللبنانى الذى يشهد أسوا أزمة منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

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ودفعت الأزمة البنوك لفرض قيود صارمة على المبالغ التى يمكن للمودعين سحبها، مما دفع حتى من لديهم سيولة للتفكر مليا قبل إنفاقها.

وقال بسام دالي المرشد السياحى "هذا العام يبدو أقل ازدحاما. كانت الحركة على الطريق أقل عند قدومنا.. هذا واضح ونعلم جميعا السبب".

وقال مرشد فنلندى ينظم رحلات فى المنطقة إن ثلث سائحى شمال أوروبا الذين حجزوا معه هذا العام لغوا حجوزاتهم.

وتابع "إنه مكان رائع وجبال بديعة... الجليد كثيف والشمس ساطعة و(الطقس) دافئ والناس ودودون للغاية، فهو مزار الأحلام".

واستمتع المتزلج جابى طبال بيومه رغم إغلاق بعض المنحدرات وقال إن البعض مازال يأتى للتزلج رغم تراجع الأعداد، مضيفا أن "الطقس بديع والثلوج جميلة".