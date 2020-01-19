شكرا لقرائتكم خبر عن 54 مليار دولار قيمة الاستثمارات الأجنبية بسوق الأسهم السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل المستثمرون الأجانب بسوق الأسهم السعودى، صافى شراء بنحو 735.29 مليون ريال "196 مليون دولار أمريكى" خلال الأسبوع الماضى، لترتفع قيمة ملكيتهم لأعلى مستوى فى تاريخها مسجلة نحو 201.52 مليار ريال "54 مليار دولار"، ودعم اتجاه الشراء لدى المستثمرين الأجانب اتجاه المستثمرين الأجانب المؤهلين بتحقيق صافى شراء نحو 747.32 مليون ريال (199.3 مليون دولار).

و وفقا لما نشر على موقع "الرؤية" الإماراتية، تتوزع تعاملات المستثمرين الأجانب على اتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين والمحافظ المدارة، والمستثمرين الاستراتيجيين، إضافة إلى المؤهلين، وسجلت جميع تعاملات الأجانب الأخرى اتجاه بيعى بنهاية الأسبوع.

وسجل المستثمرون الأجانب، إجمالى مشتريات نحو 1.99 مليار ريال، تمثل نسبة 9.64 %، من إجمالى مشتريات السوق السعودى، بينما بلغ إجمالى مبيعاتهم نحو 1.26 مليار ريال تمثل 6.08 % من إجمالى المبيعات.

وبلغت المشتريات الإجمالية للمستثمرين الأجانب المؤهلين نحو 1.66 مليار ريال، مقابل 909.4 مليون ريال إجمالى مبيعات.

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وبلغت قيمة ملكية الأجانب فى الأسهم السعودية بنهاية الأسبوع الماضى 201.52 مليار ريال "54 مليار دولار"، توزعت على 2.26% أسهم مصدرة، و12.49% أسهم حرة.

واتجهت تعاملات المستثمرين السعوديين والخليجيين، إلى البيع بصافى بنحو 284.99 مليون ريال، و450.29 مليون ريال على الترتيب خلال الأسبوع الماضي.

وسجل المستثمرون السعوديون، إجمالى مشتريات نحو 18.24 مليار ريال تمثل نسبة 88.25% من إجمالى مشتريات السوق السعودي، بينما سجلوا مجمل مبيعات نحو 18.53 مليار ريال تعادل نسبة 89.6 % من إجمالى المبيعات خلال الأسبوع الماضي.

وسجل المستثمرون الخليجيون بالسوق السعودى، الأسبوع الماضى نحو 436.46 مليون ريال، مقابل 889.76 مليون ريال إجمالى المبيعات.