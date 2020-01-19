شكرا لقرائتكم خبر عن "السعودي الألماني" تتسلم الترخيص النهائي لمستشفاها بالدمام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) عن استلامها الترخيص النهائي من مقام وزارة الصحة لتشغيل المستشفى السعودي الألماني بمدينة الدمام بسعة 150سرير.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأنه تم الانتهاء من جميع الاختبارات اللازمة للأنظمة الطبية والإنشائية وتوفير الكوادر الطبية والإدارية اللازمة لبدء عملية التشغيل الفعلي.

وقالت الشركة، إنها ستبدأ استقبال المراجعين للمستشفى السعودي الألماني بمدينة الدمام الكائن في ضاحية الملك فهد شارع المطار اعتباراً من يوم السبت الموافق الأول من فبراير 2020.

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هذا ومن المتوقع أن تتحمل الشركة مصاريف قبل التشغيل والبدء في التشغيل وسيتم الإفصاح عن أي تطور في النتائج المالية للشركة في الإعلانات الربعية.

ويُذكر أن الشركة أعلنت، في يونيو الماضي، عن اكتمال الأعمال الإنشائية لمشروع المستشفى السعودي الألماني بمدينة الدمام شاملةً تركيب الأجهزة والمعدات الطبية.

ويُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح 33.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 20.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 60.1 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 141.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.