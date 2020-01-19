شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود 6 قطاعات على رأسها البنوك.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.66% رابحا 41.84 نقطة ليغلق عند مستوى 6393.04 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.72% رابحاً 51.17 نقطة ليغلق عند مستوى 7140.67 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.47% رابحاً 22.81 نقطة ليغلق عند مستوى 4908.91 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 200.6 مليون سهم بقيمة 43.4 مليون دينار كويتى عبر 7713 صفقة.

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وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.91%، أعقبه قطاع قطاع الصناعة بنسبة 0.57%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.49%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.22%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.20%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.70%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.15%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.05%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.03%.

وجاء سهم "شركة أموال الدولية للاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تليه شركة التجارة والاستثمار العقارى بنسبة 8%، ثم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 6.84%، فيما تصدر سهم "بيت الاستثمار الخليجى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 12.90% ثم شركة التمدين الاستثمارية بنسبة 10%، ثم الشركة الوطنية للرماية بنسبة 9.09%.

وفى سياق متصل أعلنت أعلنت المجموعة المشتركة للمقاولات، عن توقيع شركتها التابعة فى الإمارات، عقد مناقصة بقيمة 240.46 مليون درهم بما يُعادل 19.89 مليون دينار (65.71 مليون دولار)، خاصة بالطرق الداخلية والبنية التحتية فى جزيرة رأس غراب.

وأضافت المجموعة، فى بيان لبورصة الكويت، اليوم الأحد، أن المناقصة تم ترسيتها على شركة المجموعة المشتركة للمقاولات (أبو ظبى) بائتلاف شركة المجموعة المشتركة للمقاولات الإمارات، متابعة أن الأرباح التشغيلية الناتجة من العقد المُشار إليه سوف يتم إدراجها ضمن البيانات المالية للشركة بالسنوات القادمة.