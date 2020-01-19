شكرا لقرائتكم خبر عن البريد المصرى يوقع مذكرة تعاون مع اتحاد البريد العالمى لتفعيل منصة التجارة الإلكترونية لإفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع عصام الصغير رئيس مجلس ادارة البريد المصري وبشار حسين مدير عام المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي اتفاق تعاون لتنفيذ مبادرة [email protected] في جمهورية مصر العربية والتي تهدف إلي ترويج وتطوير التجارة الإلكترونية بين الهيئات البريدية الإفريقية بحضور يونس جبرين الامين العام للاتحاد البريدي الافريقي الشامل والمهندس ايزاك كامويلي وزير الاشغال والنقل والاتصالات التنزانـي.

قال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري إن هذا الاتفاق ينص علي تفعيل منصة إفريقية للتجارة الألكترونية لصالح البلدان الأفريقية تتولى مصر العمل عليها بالتعاون مع الأشقاء الأفارقة، مشيراً إلي ان هذا الاتفاق يهدف إلي التغلب علي الحواجز التي تعترض التجارة الإلكترونية في إفريقيا وتمكين جمهورية مصر العربية لتكون بوابة التجارة الألكترونية لها بالإضافة إلي الاستفادة من موقع مصر الجغرافي في تقديم الخدمات اللوجستية لصالح البلدان الإفريقية من خلال تجميع وإعادة توجيه الطرود الواردة إلي كافة الدول الإفريقية عن طريق مركز التجميع اللوجستي بالقاهرة .

وخلال فعاليات المنتدي عقد عصام الصغير رئيس مجلس ادارة البريد المصري اجتماع موسعا مع رؤساء البريد بالدول الإفريقية الاثنى عشر بهدف الترويج لمنصة التجارة الإلكترونية الخاصة بالبريد المصري والتنسيق والإعداد لورشة العمل التي من المقرر عقدها يومي 26 و27 يناير من الشهر الجاري بالقاهرة لتقديم الدعم الفني للدول الافريقية في مجال التجارة الالكترونية بهدف تسهيل التجارة الالكترونية بين الدول الأفريقية.

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كما وقع عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري ودان كاجوي المدير العام والرئيس التنفيذي للبريد الكيني بروتوكول تعاون مشترك في مجال التجارة الالكترونية بهدف إتاحة الفرصة لعملاء البريد الكيني للتسوق من الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا والصين عن طريق مركز التجميع اللوجيستي بالقاهرة.

وأوضح عصام الصغير رئيس البريد المصري ان بموجب هذا الاتفاق سيتم استخدام المركز اللوجيستي للبريد المصري بمطار القاهرة الدولي في التجارة الالكترونية ليتمكن عملاء بريد كينيا من التسوق الإلكتروني من الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة والصين بكل سهولة حيث سيتم جمع البعائث من هذه الدول الثلاث وشحنها الى مركز التجميع اللوجيستي بالقاهرة ومن ثم إلى كينيا مما يقلل تكاليف الشحن ورفع وتحسين مستوى الخدمة.

وأضاف عصام الصغير أن هذا البروتوكول يهدف الى توطيد أواصر التعاون وتعزيز العلاقات بين البريد المصري والبريد الكيني ويفتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر وكينيا للاستفادة من إمكانيات البريد بالدولتين لتقديم خدمات التجارة الالكترونية بجودة عالية وبأسعار تنافسية للحصول على ثقة العملاء وحصة عادلة من سوق التجارة الالكترونية.

ومن جانبه رحب دان كاجوي المدير العام والرئيس التنفيذي للبريد الكيني بتفعيل التعاون المشترك مع البريد المصري متمنياً استمرار تبادل الخبرات بين البلدين بهدف الاستفادة من تجربة نجاح البريد المصري في ميكنة الخدمات وتطبيق الشمول المالي وتطوير منظومة الخدمات اللوجستية، كما أشاد رئيس بريد كينيا بما توصل إليه البريد المصري من تطور في البنية التحتية والتكنولوجية وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للعملاء.