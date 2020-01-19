شكرا لقرائتكم خبر عن نمو احتياطى العملات الأجنبية للأردن 5.6% فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت أرقام للبنك المركزى الأردنى اليوم الأحد ارتفاع احتياطى العملات الأجنبية فى العام الماضى نحو 5.6% مقارنة مع مستواه فى نهاية 2018. وبلغت قيمة الاحتياطى نحو 12.17 مليار دولار فى نهاية 2019 مقارنة مع حوالى 11.52 مليار نهاية 2018. كان الاحتياطى الأجنبى للأردن تأثر سلبا بعد بداية 2016 جراء تباطؤ النمو فى تحويلات المغتربين والدخل السياحى والاستثمار الأجنبى وهى العوامل المغذية له.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نمو احتياطى العملات الأجنبية للأردن 5.6% فى 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.