شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بنسبة 1.23% بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.23% رابحا 34.81 نقطة ليغلق عند مستوى 2863.09 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى العقارات والبنوك.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 146 مليون سهم محققة ما قيمته 328.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 2341 صفقة لعدد 32 سهما، وارتفع 16 سهما، وانخفض 13 سهما، واستقرت 3 أسهم.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع السلع بنسبة 4.15%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 2.64%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.14%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.32%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.13%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.19%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.32%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.53%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دى إكس بى انترتيمنتس بنسبة 4.40%، ثم سهم شركة دبى للاستثمار بنسبة 3.79%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 5.41%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 4.29%.

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وتصدر سهم شركة الإمارات دبى الوطنى قائمة الأسهم الأكثر تداولا حسب القيمة وبلغت 166.9 مليون درهم بحجم تداول 12 مليون ورقة مالية.

وفى سياق آخر أعلنت شركة مصرف السلام البحرين، عن شراء ما يعادل 20 ألف سهم من أسهم الخزينة فى بورصة البحرين لترتفع أسهم الخزينة من 73.56 مليون سهم إلى 73.580 مليون سهم، بنسبة 3.321% من الأسهم الصادرة، وذلك بتاريخ 16 يناير الجارى، بحسب بيان لبورصتى دبى والبحرين.

وكان مصرف السلام-البحرين، قد أعلن عن تحقيق أرباحا خلال الربع الثالث من عام 2019، بلغت4.91 مليون دينار، مقارنة بأرباح وصلت إلى 4.11 مليون دينار فى نفس الفترة من عام 2018، بنسبة نمو 19.3%.

وخلال فترة التسعة أشهر من عام 2019، سجل مصرف السلام البحرين، أرباحها بنسبة نمواً بنسبة 27.36% لتبلغ 17.22 مليون دينار، مقابل 13.52 مليون دينار فى نفس الفترة من العام الماضى.