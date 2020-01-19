شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز الإحصاء: مسح جديد يرصد النشاط الاقتصادى للاجئين والمهاجرين فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن عزم الجهاز تضمين الأنشطة الاقتصادية الخاصة باللاجئين أو المهاجرين داخل مصر، ذلك في إطار المسح الجديد الذي من المقرر أن يبدأ فيه الجهاز قريبا، حول العمالة خارج المنشآت في مصر، مؤكدا أنه كان من الصعب رصد هذا النشاط في جهود الجهاز السابقة نظرا لاعتماد تلك الجهود علي عينات التعداد الاقتصادي لعام 2017.

وقال اللواء خيرت بركات ردا على سؤال لليوم السابع، على هامش المنتدى الثاني لإحصاءات الهجرة، اليوم الأحد، إن المسح الجديد للعمالة خارج المنشآت تم رصد المبالغ المخصصة له وتتراوح ما بين 8 إلى 10 ملايين جنيه، ومن المستهدف الانتهاء منه في غضون شهرين، مشيرا إلى أن المقصود بمفهوم العمالة خارج المنشآت هم العمالة القائمة بدون تصاريح أو أوراق رسمية على الإطلاق، رغم مساهمتها في النشاط الاقتصادي.

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