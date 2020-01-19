رئيس جهاز الإحصاء: مسح جديد يرصد النشاط الاقتصادى للاجئين والمهاجرين فى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن عزم الجهاز تضمين الأنشطة الاقتصادية الخاصة باللاجئين أو المهاجرين داخل مصر، ذلك في إطار المسح الجديد الذي من المقرر أن يبدأ فيه الجهاز قريبا، حول العمالة خارج المنشآت في مصر، مؤكدا أنه كان من الصعب رصد هذا النشاط في جهود الجهاز السابقة نظرا لاعتماد تلك الجهود علي عينات التعداد الاقتصادي لعام 2017.
وقال اللواء خيرت بركات ردا على سؤال لليوم السابع، على هامش المنتدى الثاني لإحصاءات الهجرة، اليوم الأحد، إن المسح الجديد للعمالة خارج المنشآت تم رصد المبالغ المخصصة له وتتراوح ما بين 8 إلى 10 ملايين جنيه، ومن المستهدف الانتهاء منه في غضون شهرين، مشيرا إلى أن المقصود بمفهوم العمالة خارج المنشآت هم العمالة القائمة بدون تصاريح أو أوراق رسمية على الإطلاق، رغم مساهمتها في النشاط الاقتصادي.
ويعد المنتدى، الدولى حول إحصاءات الهجرة منصة عالمية فريدة مكرسة لتحسين البيانات المتعلقة بالهجرة بجميع ابعادها وستجمع أكثر من أربعمائة مشارك، بما فى ذلك ممثلون من السلطات الوطنية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية والوكالات الدولية والقطاع الخاص، كما تستضيف الحكومة المصرية التى ترأس الاتحاد الافريقى حاليا النسخة الثانية من المنتدى.
وكان اللواء هشام امنة ، محافظ البحيرة ، أكد فى وقت سابق على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لتحقيق الاستفادة القصوى من المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بكافة الانجازات والمشروعات العملاقة التى تتم على أرض الوطن لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتوفير فرص العمل للشباب من خلال عقد الندوات وورش العمل واللقاءات والدورات ووسائل التواصل المختلفة.
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