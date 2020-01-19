البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات أجنبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 13930 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 1927 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 15995 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 5186 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 537 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 1393 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.68% ليصل إلى مستوى 510 نقطة.

وفى سياق متصل أعلنت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، عن قرار مجلس الإدارة، بمخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية، للموافقة على منح الشركة مهلة لتعيين مستشار مالى مستقل آخر من المقيدين لدى الهيئة، لإعداد دراسات القيمة العادلة للشركة وشركاتها التابعة، المستهدفة بالعرض، والانتهاء منها فى مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل، على أن يتم تفويض رئيس مجلس الإدارة فى تعيين مستشار مالى مستقل آخر من المقيدين لدى الهيئة، لإعداد دراسات القيمة العادلة لمقدم العرض والشركات المستهدفة.