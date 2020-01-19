شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "جو" المتراكمة تتجاوز 50% من رأسمالها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات "جو" عن تجاوز خسائرها المتراكمة 50% من رأس المال، بناءً على نتائجها المالية بنهاية شهر سبتمبر 2019 .

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن الخسائر المتراكمة بلغت 180.978 مليون ريال، بما يُمثل 51.63% من رأس المال البالغ 350.529 مليون ريال.

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وأرجعت "جو" السبب الرئيسي لتراكم الخسائر إلى إنخفاض الإيرادات التشغيلية والإيرادات الأخرى وزيادة مصاريف الاستهلاك والرسوم المالية نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 16 عقود، اعتباراً من 1 ابريل 2019.

وبحسب البيان، أوصى مجلس الإدارة بالبدء في الإجراءات المطلوبة والتقيد بالإنظمة واللوائح ذات الصلة فيما يخص الشركات التي تجاوزت خسائرها 50% من رأس المال من حيث الإفصاح والمحافظة على حقوق المساهمين ومصالحهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت ارتفاعاً في الخسائر بنسبة 46.5% إلى 25.9 مليون ريال خلال الربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2019، مقابل أرباح بلغت 17.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.