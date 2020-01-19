شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "عناية للتأمين" تُوصي بتخفيض رأس المال بنسبة 50% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة 50%، وذلك لإعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء مبلغ وقدره 150 مليون ريال من الخسائر المتراكمة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن رأس المال سيتراجع من 300 مليون ريال إلى 150 مليون ريال، ليتراجع عدد الأسهم من 30 مليون سهم إلى 15 مليون سهم.

وقالت الشركة، إنه لا يوجد أي أثر جوهري من تخفيض رأس المال على التزامات أو عمليات أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي ولن تتغير نسبة ملكية أي مساهم نتيجة تخفيض رأس المال.

هذا وستقوم الشركة بالإعلان عند تعيين مستشار مالي وكذلك عند تقديم ملف طلب تخفيض رأس المال لهيئة السوق المالية لأخذ موافقتها.

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وكانت الشركة قد أعلنت، في سبتمبر الماضي، عن تجاوز نسبة الخسائر المتراكمة للشركة 35% من رأس مال الشركة حيث بلغت الخسائر المتراكمة 120 مليون ريال ما يعادل 40% من رأس مال الشركة البالغ 300 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان سابق، إن الخسائر المتراكمة تعود إلى الزيادة في الاحتياطيات الفنية كما أوصى بها الخبير الإكتواري لمواجهة المطالبات المحتملة للوثائق المكتتبة لعام 2018.

وجدير بالذكر أن عناية تحولت لتكبد الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019، مُحققة صافي خسائر بلغ 32.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 3.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو الآخر، تراجعت خسائر الشركة إلى 78.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، مقابل خسائر بلغت 76.2 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 2.6%.