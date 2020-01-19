شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المبيعات يقود أرباح "اكسترا" للارتفاع 15% بالربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية للشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا"، المُعلنة اليوم الأحد، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 14.6% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان منشور على موقع السوق، إنها حققت صافي أرباح بلغ 72.3 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغت 63.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 91.4 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 69.3 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.

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وقالت الشركة: إن ارتفاع أرباحها بالربع الرابع يعود إلى زيادة مبيعات جميع الأقسام خلال الربع الرابع بشكل عام وخلال مهرجان التخفيضات السنوي بشكل خاص وكذلك ارتفاع ايرادات خدمات اكسترا وخدمات التمويل الإستهلاكي، مما كان له الاثر على ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 11.4% عن الربع المماثل من العام السابق .

وفي المُقابل، ارتفعت المبيعات إلى 1.9 مليار ريال مقابل مبيعات بلغت 1.6 مليار ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، ارتفع صافي أرباح الشركة إلى 205.8 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 161.2 مليون ريال في 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن اكسترا حققت صافي أرباح الشركة بلغ 133.5 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 98.1 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من 2018.