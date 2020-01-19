شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع يدفع أرباح "المراعي" للتراجع 16% بالربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لشركة المراعي، المُعلنة اليوم الأحد، عن تراجع أرباحها بنسبة 15.9% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

ووفقاً لبيان منشور على موقع السوق - حققت الشركة صافي أرباح بلغ 311.9 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغت 370.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 498.3 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 497.9 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وقالت الشركة: إن تراجع أرباحها بالربع الرابع يعود إلى ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع بـ 101.0 مليون ريال وبمعدل 19.0% بسبب ارتفاع تكلفة الايدي العاملة والمصاريف التسويقة والدعم التجاري لعمليات البيع.

كذلك ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بـ 25.3 مليون ريال وبمعدل 25.1% بسبب ارتفاع تكاليف إعادة الهيكلة في المكتب الرئيسي لاستمرار برنامج التحسين لوظائف الدعم.

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هذا وارتفعت تكلفة التمويل بـ 24.8 مليون ريال نتيجة لارتفاع الديون ذات الفائدة المرتفعة بسبب ارتفاع معدل (السايبور)، وانخفاض رسملة تكاليف التمويل للمشاريع الرأسمالية المؤهلة.

وفي المُقابل، نمت الإيرادات بمعدل 9.5% بقيادة قطاع الدواجن يليه قطاع الألبان الطازجة والاغذية. وارتفعت المبيعات إلى 3.7 مليار ريال مقابل صافي مبيعات بلغت 3.4 مليار ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وعلى الصعيد القطاعي، انخفض صافي ربح قطاع الألبان والعصائر بمعدل 41.3% وذلك بسبب ارتفاع مخصصات الديون المعدومة بسبب الدخول في قناة الخدمات الغذائية. وفي المُقابل ارتفع صافي أرباح قطاع المخبوزات بمعدل 80.4%، والذي جاء بشكل رئيسي لارتفاع المبيعات والأستفادة من وفورات الحجم. كذلك ارتفع صافي ربح قطاع الدواجن بمعدل 103.0% ويأتي ذلك بشكل رئيسي نتيجة لارتفاع الإيرادات بـ 23.9%.

وعلى صعيد نتائج العام 2019، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.8 مليار ريال، مُقابل صافي ربح بلغ 2 مليار ريال خلال العام 2018.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 1.5 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مُقابل صافي ربح بلغ 1.6 مليار ريال خلال التسعة أشهر المُقابلة من العام 2019.