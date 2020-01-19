شكرا لقرائتكم خبر عن نجم للتأمين تفتتح فرعها الجديد في محافظة الرس‬ والان نبدء بالتفاصيل

بلغت الفرع ال 40 وقريبا ستغطي جميع مناطق المملكة

‬دشنت نجم لخدمات التأمين اليوم الأربعاء فرعها الجديد في محافظة الرس "منطقة القصيم" بحضور مدير شعبة مرور الرس العقيد عبدالله صالح المسعود والرئيس التنفيذي لقطاع العمليات ابراهيم المحبوب.

وتعمل نجم من خلال هذا الفرع الهام إلى تعزيز خططها الإستراتيجية التوسعية لتشمل جميع المناطق والمحافظات في المملكة لتكون هذه الخطوة استكمالا لما قامت به مؤخرا في منطقة القصيم من افتتاح فروع جديدة لها في كل من محافظتي بريدة وعنيزة، وهو ما سيساهم في تعزيز سرعة إنجاز الخدمات المقدمة لقائدي المركبات من المواطنين والمقيمين بيسر وسهولة وتلبية احتياجاتهم، عبر توفير أفضل الخدمات.

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ورأى الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في نجم إبراهيم المحبوب «أن هذه الخطوة تندرج ضمن إطار استراتيجية الشركة التوسعية التي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة، وتأتي إدراكاً منها بحجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها في مجال السلامة المرورية»، وأكد أن وجود هذا الفرع سوف يساهم دون أدنى شك في خفض مستوى الحوادث المرورية في منطقة القصيم التي تشهد كوارث متعددة بسبب وجود تقاطعات خطيرة.. تحتاج إلى المتابعة والتوجية والمباشرة السريعة.

وشدد المحبوب على أن هناك استمرار في تغطية مناطق المملكة بافتتاح عديد من الفروع بهدف تحقيق السلامة المرورية وخفض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق تماشياً مع أهداف رؤية 2030 وما نصت عليه وثيقة جودة الحياة التي تهدف الى الارتقاء بكل الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتفعيل كل ما من شأنه المحافظة على صحتهم وسلامتهم.

مما هو جدير بالذكر أن نجم تنتهج استراتيجية توسعية حيث دشنت في عام 2019 خدماتها في محافظات الغاط، والعيينة والجبيلة، وأصبح عدد المدن والمحافظات التي تغطيها الشركة بعد افتتاح فرع الرس 40 منطقة ومحافظة، وتساهم الفروع الجديدة في تعزيز سرعة إنجاز الخدمات المقدمة لقائدي المركبات من المواطنين والمقيمين بيسر وسهولة وتلبي احتياجات قائدي المركبات، مما يساهم في تعزيز معايير السلامة المرورية عبر توفير أفضل الخدمات.