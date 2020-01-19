شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: سنزيد الواردات من أمريكا بقيمة 200 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

قالت مسؤولة باللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بالصين في مؤتمر اليوم الأحد إن الصين ستتفاوض مع الشركات الأمريكية وتزيد وارداتها من السلع والمنتجات الأمريكية وفقا لمبادئ السوق.

وأضافت منغ وي المتحدثة باسم اللجنة أن لدى الولايات المتحدة منتجات عالية الجودة في قطاعات الطاقة والسلع المصنعة والزراعة والرعاية الصحية والخدمات المالية.

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وتابعت أن الصين ستزيد مشترياتها من السلع والخدمات الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار على مدى عامين مقابل خفض الولايات المتحدة جزءا من الرسوم الجمركية بموجب اتفاق تجارة أولي بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال ليو خه نائب رئيس الوزراء الصيني، والذي وقع الاتفاق التجاري مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، إن الاتفاق لن يؤثر على "مصالح أطراف ثالثة" في إشارة على ما يبدو للصفقات المبرمة مع موردين آخرين للسلع الزراعية.

ونقل التلفزيون عن ليو قوله للصحفيين إن الشركات ستستورد المنتجات الزراعية الأمريكية وفقا لما تمليه حاجة المستهلكين والعرض والطلب في السوق.