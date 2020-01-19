شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اقتصادية قناة السويس يشارك في فعاليات القمة الإفريقية البريطانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية في قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية يتجه المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد إلى العاصمة البريطانية لندن، للمشاركة في فعاليات قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية والتي تنعقد على مدار ثلاثة أيام بمشاركة العديد من الحكومات والمؤسسات الدولية لاستعراض وتعزيز الفرص الاستثمارية في القارة السمراء.

وأوضح المهندس يحيى زكي أن هذه القمة تعد فرصة للمنطقة الاقتصادية باعتبار كونها تمثل تجمعاً دولياً ستسهم في خلق العديد من المباحثات والشراكات التي من شأنها توفير المزيد من الفرص الاستثمارية للمنطقة، قائلا: نحن نسعى لتحقيق نجاحات وعرض الفرص الاستثمارية بالمنطقة بعد عملية التطوير التي حدثت في المناطق الصناعية والموانئ، وما تتميز به الهيئة في كثير من الجوانب الإدارية والتشريعية.

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جدير بالذكر أن قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية هي أكبر حدث استثماري سنوي يقام للمرة الثامنة خارج إفريقيا، ويهدف إلي تعزيز الشراكة بين بريطانيا والدول الإفريقية في سبيل بناء مستقبل آمن ومزدهر للجميع، إلى جانب عقد استثمارات جديدة وكبيرة لخلق فرص عمل.

ومن المقرر أن تشهد القمة مشاركة أكثر من 350 متحدث خلال أكثر من 30 جلسة تركز على دول مصر والجزائر والمغرب وإثيوبيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا، وتجمع القمة قادة سياسيين ورجال أعمال أفارقة مع حكومة المملكة المتحدة والمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية البريطانية.