شكرا لقرائتكم خبر عن البريد المصرى يصدر طابعا تذكاريا لمرور 40 عاما على إنشاء اتحاد البريد الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري وبشار حسين مدير عام المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي ويونس جبرين الأمين العام للاتحاد البريدي الأفريقي الشامل والمهندس ايزاك كامويلي وزير الأشغال والنقل والاتصالات بالحكومة التنزانية طابع بريد تذكاري بمناسبة مرور 40 عاما علي إنشاء اتحاد البريد الأفريقي الشامل.

وقال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري أن اتحاد البريد الأفريقي له أهمية كبيرة بالنسبة للعمل البريدي في افريقيا حيث إنه تم إنشاؤه بهدف تطوير وتنمية الخدمات البريدية في القارة الأفريقية وليكون منصة تواصل بين جميع المؤسسات البريدية بالدول الأفريقية لذا بادر البريد المصري بتصميم طابع بريد تذكاري صمم خصيصاً ليوثق الاحتفال بمرور 40 عاما علي إنشاء اتحاد البريد الأفريقي.

وأضاف عصام الصغير أن الطوابع التذكارية تعد وسيلة من وسائل الاتصال الثقافي بين مختلف دول وشعوب العالم وتوثق تاريخ الأمم على مر العصور لذلك يحرص البريد المصري دائماً على إصدار الطوابع التذكارية في الأحداث والمناسبات الهامة لتخليد تلك الأحداث.

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