السياحة تحسم الزيادة الجديدة في أسعار الحج خلال الأسبوع الجاري

تجتمع غرفة السياحة خلال الأسبوع الجارى مع المسئولين فى وزارة السياحة والآثار لمناقشة ضوابط موسم الحج للعام 1441هـ، استعدادًا لإصدارها قريبًا، وذلك لتمكين الشركات والجهات المنظمة من الانتهاء من تجهيزاتها مبكرًا، كما تم فى العام السابق، الأمر الذى انعكس بشكل إيجابى على سير الموسم وخروجه بشكل مشروف وبدون أزمات.

ولفتأكد أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، لـ"اليوم السابع"، أن بند السعر الخاص ببرامج الحج هو البند الأبرز الذى سيشهد تغييرات، وذلك نظرًا لزيادة أسعار بعض الخدمات فى المملكة العربية السعودية، موضحًا أن الزيادات تمت فى أكثر من بند منها الخدمات فى الطوافة، والتأمين الطبى الذى أقرته السعودية، ورسوم التأشيرة البالغة 300 ريال بدلاً من رسوم التكرار، وكذلك هناك زيادات فى شيك الإركاب، والرد لتحسين المشاعر، بالإضافة إلى 5% على الأقل زيادة فى السكن.

ونوه إبراهيم، إلى أن كل تلك الزيادات سوف يتم أخذها فى الحسبان وبالتالى انعكاسها على أسعار برامج الحج للعام الجديد، مشيرًا إلى أن الأيام الماضية شهدت مجهودًا كبيرًا فى اللجنة لسرعة الانتهاء من التصور النهائى لضوابط الحج للموسم الجديد لإقراره من الوزير، حتى يخرج بالشكل الممتاز كما عاهدنا، بالإضافة إلى المجهود الكبير المبذول لتطوير بوابة العمرة المصرية .

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وكانت ضوابط العام الماضى قد حددت أسعار برنامج 5 نجوم صف ثانى من 250 مترا وحتى 1250 مترا، 110 آلاف جنيه دون تذاكر السفر، وبرنامج الـ4 نجوم صف أول مباشرة على الحرم وحتى 750 مترا، 94 ألف جنيه، برنامج الـ4 نجوم صف ثانى من 750 مترا وحتى 1250 مترا، 90 ألف جنيه.

فى حين كان البرنامج الاقتصادى طيران إقامة موسم كامل مكة حتى 1250 مترا عن الحرم، 62 ألف جنيه، والبرنامج الاقتصادى طيران إقامة موسم كامل مكة من 1250 إلى 2500 متر عن الحرم، 59 ألف جنيه دون تذاكر السفر. برنامج الاقتصادى طيران تحسين "5 نجوم": 55 ألف جنيه دون تذاكر الطيران.

واشترطت الضوابط آلا يقل موديل الأتوبيس المقل لحجاج البرى عن عام 2010، وأن يكون مزودا بجهاز الــ GPSومحدد السرعة لضمان حداثة الموديل لتقديم خدمة أفضل لحجاج البر، وعلى ألا تزيد حمولة الأتوبيس عن 40 راكبا .

كما أكدت الضوابط على عدم السماح للشركات المنظمة لبرامج الحج هذا الموسم إلا بتنفيذ مستوى واحد فقط (5 نجوم أو 4 نجوم أو اقتصادى أو برى) والالتزام بذلك على المسار الإلكترونى للحج، كما أنه لن يسمح بتعديل وسيلة السفر