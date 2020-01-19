شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولة: الصين ستزيد وارداتها من أمريكا حسب "مبادئ السوق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مسؤولة باللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بالصين فى مؤتمر صحفى اليوم الأحد إن الصين ستتفاوض مع الشركات الأمريكية وتزيد وارداتها من السلع والمنتجات الأمريكية وفقا لمبادئ السوق. وأضافت منج وى المتحدثة باسم اللجنة أن لدى الولايات المتحدة منتجات عالية الجودة فى قطاعات الطاقة والسلع المصنعة والزراعة والرعاية الصحية والخدمات المالية.

وتابعت أن الصين ستزيد مشترياتها من السلع والخدمات الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار على مدى عامين مقابل خفض الولايات المتحدة جزءا من الرسوم الجمركية بموجب اتفاق تجارة أولى بين أكبر اقتصادين فى العالم.

وقال ليو خه نائب رئيس الوزراء الصيني، والذي وقع الاتفاق التجاري مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، إن الاتفاق لن يؤثر على "مصالح أطراف ثالثة" في إشارة على ما يبدو للصفقات المبرمة مع موردين آخرين للسلع الزراعية.

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ونقل التلفزيون عن ليو قوله للصحفيين إن الشركات ستستورد المنتجات الزراعية الأمريكية وفقا لما تمليه حاجة المستهلكين والعرض والطلب في السوق.