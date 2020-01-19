شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التعاون للبترول: نستهدف تحقيق إيرادات أكثر من 60 مليار جنيه خلال 2020/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اعمال الجمعيات العامة لشركة التعاون لإعتماد الموازنات التخطيطية للشركه للعام المالى 2020/2021.

وأكد المهندس طارق الملا خلال أعمال الجمعيات العامة لشركة التعاون، أن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال توفير المنتجات البترولية والوقود يحظى بمتابعة مستمرة باعتباره من المجالات الحيوية التي تتصل بالاحتياجات اليومية للمواطنين مؤكدا أنه يعد أولوية لدى الوزارة لافتا الى الاستمرار في رفع كفاءة وتطوير المستودعات والمحطات التابعة للشركتين لتحقيق انسيابية عملية توزيع وتداول الوقود وتلبية الاحتياجات بمنتهى السرعة واليسر، كما شدد على ضرورة مواكبة التطور المستمر في التشغيل ومنظومة الأمن والسلامة بالمستودعات والمحطات وسرعة التوسع في استخدام احدث التطبيقات والتقنيات في مجال الرقابة على التوزيع والتي تشمل الآلية الذكية لرصد ومراقبة أرصدة البنزين والسولار بالمحطات ATG وتقنية التتبع GPS كأحد معطيات التحول الرقمي الذي يسهم في تقديم الخدمات بجودة عالية وشفافية وأحكام الرقابة بما يؤدي إلي سرعة انهاء العمليات وخفض التكاليف، كما أكد أهمية استمرار الجهود المبذولة لدعم قدرات نشاط تموين السفن بالوقود في الموانئ المصرية والتوسع فيه في ضوء ماتحقق من نتائج متميزة خلال الفترة الأخيرة وتحقيق قطاع البترول لنقلة نوعية فيه من خلال الشركتين .

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وأوضح المحاسب عادل عياد رئيس شركة التعاون للبترول أنها تخطط لتحقيق ايرادات تبلغ اكثر من 60 مليار جنيه خلال العام المالى 2020/2021 والذى تهدف خلاله الى بيع حوالى 7.7 مليون طن من المنتجات البترولية والزيوت والكيماويات ووقود تموين السفن.

وأشار إلى الاستمرار فى خطة العمل الجارية لتطوير مستودعات التوزيع ومحطات التموين والخدمة والتى تم اعتماد استثمارات لها فى موازنة العام المالى المقبل تقدر بنحو 132 مليون جنيه لتطوير المستودعات و 75 مليون جنيه لتطوير محطات التموين وانشاء محطات جديدة لخدمة المواطنين ، موضحاً انه جارى العمل على قدم وساق فى مشروع التطوير الشامل لمستودع مسطرد لمواكبة المواصفات العالمية ، كما تم خلال الفترة الاخيرة تطوير اجمالى 480 محطة على مستوى الجمهورية وفقا لنماذج التطوير المعتمدة بالشركة ، كما تخطط للانتهاء من المرحلة الثانية من مشروع الآلية الذكية لقياس ارصدة خزانات الوقود بالمحطات ATG لتعزيز كفاءة الرقابة على التوزيع والتى تشمل اضافة 141 محطة جديدة الى المحطات التى تم الانتهاء من المنظومة بها فى المرحلة الاولى وعددها 923 محطة ، كما استعرض جهود تعزيز وسائل السلامة والصحة المهنية بمستودعات الشركة على مستوى الجمهورية ودعمها بأنظمة ووسائل حديثة للسلامة والامن الصناعى والوقاية والانذار المبكر لافتا الى التدريب والتأهيل المستمر للعنصر البشرى فى مجال السلامة .

ولفت الى استمرار الشركة فى امداد المشروعات القومية والتنموية باحتياجاتها من الوقود والزيوت وفى مقدمتها مشروع المليون ونصف فدان ، كما سيتم التعاقد على إمداد مشروع المزارع السمكية باحتياجاته من المنتجات البترولية، وتوقيع بروتوكول يتيح لها استغلال كافة محطات التموين والخدمة بجميع الموانىء البحرية الحدودية والموانئ الجافة، بالإضافة إلى تعاقدها فعليا على ادارة وتشغيل محطات موانئ أبوقير وشرم الشيخ والجونة للصيد، وأشار إلي الاستمرار في تطوير اسطول النقل البحري لتموين السفن حيث تم استلام 3 ناقلات في إطار برنامج توفير 5 ناقلات جديدة بما ساهم في ارتفاع مبيعات وقود تموين السفن بنسبة 54% خلال النصف الثاني من عام 2019 بقيمة 884 مليون جنيه.