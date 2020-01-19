شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتابعان تنفيذ مشروع تطوير "مثلث ماسبيرو"‬ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بحضور عدد من مسئولى الوزارة والمحافظة، والجهات ذات الصلة، لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع تطوير "مثلث ماسبيرو".‬

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‫وشدد الدكتور عاصم الجزار، على ضرورة الإسراع بالبدء فى تنفيذ باقى أعمال التطوير، بجانب الوحدات السكنية التى يجرى تنفيذها لتسكين من رغبوا من السكان فى العودة إلى المنطقة بعد تطويرها.‬

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‫وأضاف المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية: جارٍ حالياً تنفيذ 3 أبراج سكنية، مُخصصة لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، وتضم برجين يتكون كل منهما من (بدروم "جراج سفلى" + دور أرضى "تجارى" + دور أول "جراج علوى" + 16 دورا سكنيا، وبه 10 مصاعد و4 مداخل)، بينما يتكون البرج الثالث من (دور أرضى "تجارى" + 10 أدوار سكنية، وبه 3 مصاعد)، حيث إنه جارٍ حالياً صب أعمدة الدور الأول.‬

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‫تجدر الإشارة إلى أن منطقة ماسبيرو تقع في نطاق حي غرب بمحافظة القاهرة، ويحدها كورنيش النيل من الجهة الغربية، وشارع 26 يوليو من الجهة الشمالية، وشارع الجلاء من الجهة الشرقية، وميدان عبد المنعم رياض من الجهة الجنوبية، وتبلغ طول الواجهة المائية للمنطقة حوالي 900 م، ويبلغ مسطحها التقريبى حوالى 75.19 فدان بكل ما تشمله من مبانٍ ومعالم قائمة، وتتميز المنطقة بوجود العديد من الاستعمالات المميزة، وأهمها مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مبنى وزارة الخارجية، مبنى دار المعارف، فندق هيلتون رمسيس، والقنصلية الإيطالية، وانطلاقاً من توجه الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى المعيشة للفئات التى تقطن بها، تم البدء في أعمال تطوير المنطقة المصنفة كمنطقة غير آمنة ذات خطورة من الدرجة الثانية.‬

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، برفقة قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي، قد افتتحا صباح اليوم ، مشروع "الإسكان الاجتماعى"، التابع لمحافظة القاهرة، وتنفذه مديرية الإسكان بالمحافظة، بأرض المائة فدان، بالحى الرابع، بمدينة بدر، ويضم 3,528 وحدة سكنية، تم الانتهاء من تنفيذها.

ووسط أجواء من الفرحة العارمة، وزغاريد المواطنين، سلم الدكتور عاصم الجزار، واللواء خالد عبدالعال، عدداً من عقود الوحدات السكنية بمشروع "الإسكان الاجتماعى" لمستحقيها، بمدينة بدر، وتفقدا الوحدات السكنية، التى تم الانتهاء من تنفيذها بالمشروع، واطمأنا على وصول جميع المرافق للوحدات السكنية، وشدد الوزير على الاهتمام بأعمال اللاند سكيب والتشجير بالموقع.

وقال الدكتور عاصم الجزار: يبلغ إجمالى عدد الوحدات السكنية بمشروع "الإسكان الاجتماعى" التى تم ويجرى تنفيذها بمدينة بدر، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 88788 وحدة سكنية، بإجمالى استثمارات 19 مليار جنيه، حيث إنه تم الانتهاء من تنفيذ 16608 وحدات، وجارٍ إنهاء وتنفيذ 38880 وحدة، وجارٍ إسناد تنفيذ 33300 وحدة أخرى.