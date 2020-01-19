شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى العقارات والبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.69% رابحا 19.62 نقطة ليصل إلى مستوى 2847.90 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى العقارات والبنوك.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 59.9 مليون سهم محققة ما قيمته 79.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 913 صفقة لعدد 27 سهما، وارتفع 14 سهما، وانخفضت 9 أسهم، واستقرت 4 أسهم.

وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع السلع بنسبة 4.67%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 1.69%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.87%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.79%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.71%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.65%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.30%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.19%.

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وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دى إكس بى انترتيمنتس بنسبة 4.95%، ثم سهم شركة ارابتك القابضة بنسبة 2.48%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 3.74%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 2.82%.

وفى سياق آخر أعلنت شركة مصرف السلام البحرين، عن شراء ما يعادل 20 ألف سهم من أسهم الخزينة فى بورصة البحرين لترتفع أسهم الخزينة من 73.56 مليون سهم إلى 73.580 مليون سهم، بنسبة 3.321% من الأسهم الصادرة، وذلك بتاريخ 16 يناير الجارى، بحسب بيان لبورصتى دبى والبحرين.

وكان مصرف السلام-البحرين، قد أعلن عن تحقيق أرباحا خلال الربع الثالث من عام 2019، بلغت4.91 مليون دينار، مقارنة بأرباح وصلت إلى 4.11 مليون دينار فى نفس الفترة من عام 2018، بنسبة نمو 19.3%.

وخلال فترة التسعة أشهر من عام 2019، سجل مصرف السلام البحرين، أرباحها بنسبة نمواً بنسبة 27.36% لتبلغ 17.22 مليون دينار، مقابل 13.52 مليون دينار فى نفس الفترة من العام الماضى.