شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وزيرات يغادرن إلى لندن للمشاركة في قمة أفريقيا للاستثمار بمشاركة الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتورة نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري متجهات إلى لندن اليوم الأحد للمشاركة في قمة الاستثمار في أفريقيا، بمشاركة الرئيس عبد افتاح السيسي، ومعظم الدول الأفريقية.

وكانت وزيرة التعاون الدولى قد التقت مؤخرا جيفرى آدامز، سفير بريطانيا لدى القاهرة. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرصها على استمرار التنسيق الاقتصادى مع السفير البريطانى لدى القاهرة، بعد توليها وزارة التعاون الدولى، بما يساهم فى تعميق التعاون الاقتصادى بين البلدين وتحقيق قصص نجاحات اقتصادية جديدة، حيث كان بدأ التنسيق خلال توليها وزارة السياحة وساهم فى عودة الرحلات البريطانية إلى شرم الشيخ، نتيجة للعلاقات المتميزة بين البلدين وقياداتهما‪.



الوزيرات فى الطريق إلى لندن

وتعد قمة الاستثمار الأفريقية البريطانية والتي تنعقد على مدار ثلاثة أيام بمشاركة العديد من الحكومات والمؤسسات الدولية لاستعراض وتعزيز الفرص الاستثمارية في القارة السمراء حدث مهم جدا خصوصا مع قرب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وهو يدعم استثمارها في أفريقيا.

وأوضحت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن القمة ستسهم في خلق العديد من الشراكات التي من شأنها توفير المزيد من الفرص الاستثمارية في القارة الأفريقية وكذا المساهمة في توفير فرص العمل اللائق وتحقيق معدلات نمو بما يسهم في تنفيذ أهداف أجندة أفريقيا ٢٠٦٣.

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وأشارت السعيد إلي أن عقد مثل تلك المحافل الدولية والقمم التي تدعو إلي المشاركة بين دول العالم يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية ومن ثَم فإنها تسهم في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة لكل دولة موضحة أن القارة الأفريقية بحاجه إلي جذب الاستثمارات الخارجية وتنشيط حركة التجارة الدولية.

من المقرر أن تشارك د.هالة السعيد بندوة بعنوان: "مصر كمحور وبوابة للتجارة والاستثمار في أفريقيا"، والتي ينظمها مجلس الأعمال البريطاني، فضلًا عن المشاركة بجلسات المائدة المستديرة حول المشروعات ذات التركيز والتي تتضمن مشروعات الإسكان والنقل والمياه.



الدكتورة رانيا المشاط ونفين جامع والدكتورة هالة السعيد

جدير بالذكر أن قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية هي أكبر حدث استثماري سنوي يقام للمرة الثامنة خارج إفريقيا، ويهدف إلي تعزيز الشراكة بين بريطانيا والدول الإفريقية في سبيل بناء مستقبل آمن ومزدهر للجميع، إلى جانب عقد استثمارات جديدة وكبيرة لخلق فرص عمل.

ومن المقرر أن تشهد القمة مشاركة أكثر من 350 متحدثا خلال أكثر من 30 جلسة تركز على دول مصر والجزائر والمغرب وإثيوبيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا، وتجمع القمة قادة سياسيين ورجال أعمال أفارقة مع حكومة المملكة المتحدة والمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية البريطانية.

كما تحرص الدكتورة نفين جامع على عرض التجربة المصرية في تنمية الصناعة وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي، والفرص الاستثمارية الهائلة في السوق المصري على المشاركين في القمة سواء من الأفارقة أو من المملكة المتحدة الداعية للمؤتمر .