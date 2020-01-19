شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط بالصين وافقت على مشروعات بقيمة 195 مليار دولار فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح المعنية بالتخطيط فى الصين اليوم الأحد إنها وافقت على 157 مشروعا لاستثمارات فى الأصول الثابتة فى 2019 بقيمة إجمالية 1.33 تريليون يوان (195 مليار دولار). وأضافت المتحدثة باسم اللجنة منج وى فى مؤتمر صحفى أن الاقتصاد الصينى يملك الأسس اللازمة لمواصلة العمل بشكل مستقر فى 2020.

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