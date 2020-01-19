شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للأدوية لـ" الخليج 365":241.2% ارتفاعا فى أرباح الشركات التابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أحمد حجازى ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية ، التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام ان نتائج أعمال الشركات، أظهرت تحسنا كبيرا وارتفاعا في الأرباح بلغت نسبته 241.2 %،وذلك نتيجة نتائج اعمال الفترة من شهر يوليو 2019 حتى شهر أكتوبر من العام المالي 2019/2020 ، والتي من شأنها أن تعزز من تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة القابضة للأدوية .

وأضاف حجازى لـ " الخليج 365" أن المبيعات بلغت نحو 7.2 مليار جنيه ،مقابل 5.4 مليار جنية بنسبة زيادة 33.7 % ، كما بلغ انتاج الفترة نحو 2.0 مليار جنيه ، مقابل 1.4 مليار جنية بنسبة زيادة 41.5 %، مشيراأن ربحية الفترة بلغت نحو 291.8 مليون جنيه ، مقابل 85.5 مليون جنية بنسبة زيادة 241.2 %.



رئيس القابضة للأدوية يتحدث للزميل عبد الحليم سالم

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وحول دور الشركة القابضة للأدوية وشركاتها التابعة ،أوضح الدكتور أحمد حجازى ،أن الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية الركيزة الرئيسية لتوفير احتياجات المواطنين من الأدوية وخاصة الأساسية منها، والتي تتسم باعتدال أسعار بيع مستحضراتها، مقارنة بأسعار بيع مثيلتها من الأدوية المستوردة أو المنتجة محلياً لدى شركات القطاع الخاص والاستثماري.

وأضاف حجازى، أن مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية قام بوضع خطة استراتيجية لمواجهة التحديات والمخاطر ، بالإضافة إلى إعادة الهيكلة المالية والإدارية بالشركات التابعة ، واستقطاب رؤساء مجالس الإدارة ،ممن سبق لهم العمل بكبري شركات الدواء المحلية والعالمية ،الأمر الذي كان له مردود جيد في تطور آداء الشركات التابعة والذى كان من شأنه تعزيز تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة القابضة للأدوية.



الدكتور أحمد حجازى مع الزميل عبد الحليم سالم

وحول نتائج الأعمال العام المالي 2018/2019 أشار الى انها أظهرت تحولا كبيرا في مؤشرات الأداء، بالتحول الي الربحية قدرها 383 مليون جنيه ،مقابل خسارة قدرها (128) مليون جنيه خلال العام المالي السابق 2017/2018 ،بزيادة قدرها 511 مليون جينه، فيما بلغت المبيعات للعام المالي 2018/2019 نحو 16.8 مليار جنيه مقابل 12.7مليار جنية العام المالي السابق بنسبة زيادة 32.3 % .

جدير بالذكر أن الشركة القابضة للأدوية تعمل جاهدة على مساندة شركاتها التابعة في تنفيذ خططها الاستثمارية ،لاستكمال تحديث وتطوير مصانعها ،بالإضافة إلى تسوية مديونياتها للحد من الأعباء التمويلية الواقعة عليها، وذلك من خلال الاستفادة من الأصول غير المستغلة التي تملكها تلك الشركات، بالإضافة إلى التطوير المستمر في اليات البيع والتسويق.