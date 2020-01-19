شكرا لقرائتكم خبر عن "الاستثمار" السعودية تطرح فرصاً في قطاع التعليم السعودي بـ2.9 مليار ريال والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت الهيئة العامة للاستثمار السعودية اتفاقية تعاون مع "المدارس المتقدمة"، تهدف إلى تطوير وتسويق الفرص الاستثمارية، والعمل على تفعيلها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ووقعت عبر منصة "استثمر في السعودية" صفقات استثمارية واتفاقيات تعاون في مجال التعليم الأهلي تقدر قيمتها الإجمالية بـ2.9 مليار ريال، تضمنت اتفاقية تعاون مع شركة تطوير المباني لبناء وتشغيل وصيانة 58 مجمعاً تعليمياً بالمملكة، لمدة 3 سنوات أكاديمية، بحسب "العربية".
وتعمل الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق والتكامل مع الجهات المعنية على تمكين القطاع الخاص للإسهام في نمو قطاع التعليم. وتشير إحصائيات الهيئة إلى أن إجمالي عدد التراخيص في قطاع التعليم الصادرة خلال عام 2019. تضاعف بنسبة 100%.
يذكر أن مخصصات قطاع التعليم، بحسب ما تضمنته ميزانية 2020، بلغت نحو 193 مليار ريال.
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