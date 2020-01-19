شكرا لقرائتكم خبر عن ضمان للاستثمار تتوقع ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية بالبحرين لـ2.3 مليار دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع تقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أن يصل احتياطي البحرين من العملات الأجنبية إلى حوالي 2.4 مليار دولار خلال العام الحالي، مقابل 2.3 مليار دولار في العام 2019 أي بنسبة زيادة 4.3%.

وذكر التقرير أن احتياطي البحرين من العملات الأجنية سجل 2.2 مليار دولار في 2018، ما يؤكد استمرار نمو الاحتياطي مدعوماً بتنفيذ برنامج التوازن المالي الذي سيتضمن مجموعة من المبادرات لخفض المصروفات وزيادة الإيرادات الحكومية، بحسب صحيفة "الوطن".

وأظهر التقرير، استقرار تغطية الاحتياطيات الدولية لعدد أشهر الواردات في البحرين خلال العامين 2018 و 2019 على التوالي عند مليار دولار، متوقعاً أن يعاود الارتفاع إلى 1.1 مليار دولار خلال العام 2020.

ويعبر مؤشر تغطية الاحتياطيات الدولية لعدد أشهر الواردات من السلع والخدمات، عن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل في التعاملات الدولية.