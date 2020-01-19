شكرا لقرائتكم خبر عن "البحرين الوطني" يتمم الاستحواذ على 100 % من الأسهم العادية لـ"البحرين الإسلامي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف بنك البحرين الوطني عن إتمام صفقة الاستحواذ على ما يصل إلى 100% من الأسهم العادية الصادرة والمدفوعة لبنك البحرين الإسلامي.

وأوضح البنك أن ذلك الاستحواذ كانت آخر تطوراته استلام الموافقات فيما يتعلق بحوالي 529.42 مليون سهم من الأسهم العادية لبنك البحرين الإسلامي، بحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

وسيصبح بنك البحرين الوطني ذو حصة مسيطرة حيث سيمتلك ما نسبته 78.8 % من أسهم بنك البحرين الإسلامي بعد أن كانت ملكيته 29.06 % قبل بدء العرض.

وأشار إلى أنه قد تم قبول العرض من قبل 93.55 % من المساهمين المؤسسيين لبنك البحرين الإسلامي و6.45 % المتبقية من المساهمين الأفراد.

واختار 94.95 % من مجموع الموافقات للعرض النقدي بقيمة 0.117 دينار بحريني لكل سهم من أسهم بنك البحرين الإسلامي.

وسيقوم مساهمو بنك البحرين الإسلامي المشاركين الذين اختاروا العرض النقدي بالدفع سواء عن طريق التحويل البنكي إلى الحساب المحدد في نماذج القبول الخاصة بهم، أو عبر تقديم شيك متاحًا للتحصيل من المكتب الرئيسي لبنك البحرين الوطني وذلك اعتبارًا من تاريخ 22 يناير 2020.

وسيستمر بنك البحرين الإسلامي بالعمل كالمعتاد مع المحافظة على عملياته كشركة تابعة لبنك البحرين الوطني. وسيظل البنك مدرجاً في بورصة البحرين مع مراعاة أية لوائح إلزامية للحذف والشطب في حال انطباقها. وسيستهل بنك البحرين الإسلامي التداول بتاريخ 23 يناير 2020.

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وسيبقى جميع مساهمي بنك البحرين الإسلامي الذين لم يشاركوا في العرض كمساهمين في بنك البحرين الإسلامي ولن يطرأ أي تغيير على ملكية أسهمهم بناءً على العرض.

وكانت الجمعية العمومية غير العادية لبنك البحرين الوطني، اعتمدت في نوفمبر الماضي، الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالاستحواذ على حصة إضافية من رأس مال بنك البحرين الإسلامي.

وقال بنك البحرين الإسلامي، خلال أكتوبر الماضي، إنه لم يتلق أي عرض طوعي بشكل رسمي للاستحواذ عليه من قبل بنك البحرين الوطني، مضيفاً أنه يرغب في استئناف المناقشات بخصوص إمكانية تقديم بنك البحرين الوطني عرض استحواذ.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك البحرين الوطني حقق أرباحاً بقيمة 16 مليون دينار خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباحاً بلغت 18.2 مليون دينار في الربع الثالث من عام 2018.

وفي المُقابل، ارتفعت أرباح البنك بنسبة 1.8% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 56 مليون دينار، مقابل 55 مليون دينار في نفس الفترة خلال العام الماضي.

هذا وحقق بنك البحرين الإسلامي صافي ربح- خاص بملاك البنك- بلغ 1.7 مليون دينار بحريني مقابل أرباح بلغت 3.4 مليون دينار بحريني في الربع المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 48.5%.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي أرباح بلغ 5 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 6.9 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة تراجع بلغت 26.6%.