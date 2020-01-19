شكرا لقرائتكم خبر عن شكوى رسمية من "التقدم التكنولوجي" بسبب مناقصة "جمرك العبدلي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقدمت شركة التقدم التكنولوجي المدرجة ببورصة الكويت بشكوى الى لجنة المناقصات المركزية بشأن ترسية مناقصة ضخمة تتعلق بعمليات توريد وتركيب وتشغيل وضمان وصيانة أجهزة متطورة تخص مركز جمرك العبدلي الحدودي التابع للحكومة. وطلب مجلس إدارة جهاز المناقصات المركزية إفادة عاجلة خلال 10 أيام عمل، حتى يتم اتخاذ القرار المناسب، وذلك وفق إفادة الجهة المعنيّة والأسباب الواردة بالمذكرة التي تضمن شكوى الشركة، بحسب صحيفة "الجريدة". يشار إلى أن نتائج أعمال شركة التقدم التكنولوجي، كشفت في وقت سابق عن التراجع في الأرباح بنسبة 70.9% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019 بالغا 508.3 ألف دينار مقابل أرباح بلغت 1.7 مليون دينار في الربع المقابل من 2018.

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