شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العصيمي: طرح "أرامكو" مثال ناجح نتمنى تكراره ببورصة الكويت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال محمد سعود العصيمي، الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، إن طرح شركة أرامكو السعودية مثال ناجح لإدراج الشركات الحكومية، نتمنى تكراره في كل دول المنطقة، بما فيها الكويت.

وأوضح أن الثقة المفقودة عادت إلى السوق مجدداً، ولكنها ما زالت بحاجة الى إدراج شركات حكومية، بحسب صحيفة "القبس".

وحسب تقرير لموقع "أخبار اليوم" فإنه وبعد اكتتاب شركة أرامكو من المرجح أن تكون المملكة العربية السعودية صاحبة المركز الأول على مستوى العالم من حيث قيمة الاكتتابات كونها صاحبة أكبر اكتتاب في العالم خلال العام 2019 وربما يكون في التاريخ.

Advertisements

وكان كل من "سامبا كابيتال" و"الأهلي كابيتال" و"إتش إس بي سي العربية السعودية"، بصفتهم المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين لإكتتاب أرامكو، قد أعلنوا عن نتائج اكتتاب شريحة المؤسسات النهائية، حيث بلغت طلبات المشاركة 397 مليار ريال.

واستثمرت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية في الطرح العام الأولي لشركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" بنحو نصف مليار دولار، بناء على سعر اكتتاب 30 ريالاً للسهم.

وأشار محمد العصيمي إلى أن البورصة تعتزم إطلاق حزمة منتجات تتضمن إعادة الشراء وتداول صناديق المؤشرات ومنصة لتداول السندات والصكوك.

وبين أن البورصة مستوفية أغلب المتطلبات وترقيتها ضمن الأسواق الناشئة المتقدمة على مؤشر "فوتسي" في القريب العاجل.