شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 19 حتى 23 يناير الجاري، اجتماع الجمعيات العمومية لكل من وفا للتأمين، الشرقية للتنمية، عذيب للاتصالات، مجموعة السريع، بالإضافة إلى أحقية توزيع أرباح كل من صندوق مُلكية-عقارات الخليج ريت، جدوى ريت السعودية، ومشاعر ريت.

وتبحث الجمعية العمومية للشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني "وفا للتأمين"، اليوم الأحد، الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس للإدارة للدورة القادمة.

وتنظر الجمعية العمومية للشركة الشرقية للتنمية الزراعية، يوم الإثنين، مُقترح زيادة رأس مالها من 75 مليون ريال إلى 120 مليون ريال، وذلك عن طريق إصدار 4.5 مليون سهم عادي.

ويستحق، يوم الإثنين، توزيع أرباح صندوق ملكية عقارات الخليج ريت، عن الربع الرابع من العام 2019، بقيمة 10.2 مليون ريال، بواقع 0.17 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 1.7%.

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كذلك يستحق، يوم الإثنين، توزيع أرباح صندوق جدوى ريت السعودية، عن الربع الرابع من العام 2019، بقيمة 30.020 مليون ريال، بقيمة ربح موزع يبلغ 0.19 ريال لكل وحدة، وبنسبة إلى السعر الأولي للوحدة يبلغ 1.90%.

كذلك تنظر الجمعية العمومية لشركة اتحاد عذيب للاتصالات "جو"، يوم الثلاثاء، الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020.

ويستحق، يوم الثلاثاء، توزيع أرباح صندوق المشاعر ريت، عن الفترة الممتدة من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر 2019، بقيمة 14.882 مليون ريال، بقيمة ربح موزع 0.26 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى سعر الإدراج الأولي للوحدة هو 2.6%.

كذلك تبحث الجمعية العمومية لمجموعة السريع التجارية الصناعية، يوم الأربعاء المُقبل، مُقترح زيادة رأس مال الشركة بقيمة 112.660 مليون ريال، من 65.5 مليون ريال إلى 178.160 مليون ريال، وذلك من خلال طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية لعدد 11.266 مليون سهم عادي.