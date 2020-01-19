الإسكان تستعد لطرح 100 ألف وحدة بالإعلان الثالث عشر للإسكان الاجتماعي

أحمد أبو عقيل



يستعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتعاون مع وزارة الإسكان لطرح 100 ألأف وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحة 90 مترًا، بالإعلان الثالث عشر من مشروع الإسكان الاجتماعي، خلال الربع الأول من العام الجاري 2020، على أن يتم البدء فى تسليم هذه الوحدات خلال 30 شهرًا.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ عدد كبير من وحدات الإعلان الثالث عشر بمدينتى أكتوبر الجديدة والعبور الجديدة وعدد من المدن الواقعة داخل أقليم القاهرة الكبرى، كما سيتم تسليم نحو 50 ألف وحدة سكنية بنهاية يونيو 2020.

وبالنسبة للإعلان التاسع فقد تم الانتهاء من فرز الطلبات الخاصة بالمتقدمين، ويتم حاليًا تخصيص الوحدات لمن تنطبق عليه الشروط داخل الأولوية بمدينة 6 أكتوبر،على أن يتم استكمال التخصيصات للعملاء وفقًا لشروط الإسكان الاجتماعى خلال الأيام المقبلة، كما يتم حاليًا تخصيص وحدات للمقبولين من الإعلان الحادى عشر، على أن يتم تحويل العملاء المقبولين إلى البنوك لعمل الدراسة الائتمانية تمهيدًا لعملية التخصيص.

شروط الحجز

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- ألا يزيد الحد الأقصى لدخل الأعزب 4200 جنيه، و5700 جنيه للمتزوج، وأن الحد الأدنى للدخل الشهرى 1300 جنيه.

- سن المتقدم يبدأ من 21 حتى 50 سنة، وألا يكون المتقدم أو أى فرض من أسرته حصل على دعم سابق من الحكومة سواءً شقةً أو أرضًا،.

- وأن يكون المتقدم مقيمًا أو يعمل فى المحافظة التى سيتقدم لحجز وحدة بها، أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

على جانب آخر بلغ إجمالى المستفيدين من مشروع الإسكان الاجتماعى نحو 280 ألف عميل حتى الآن، وذلك بحجم تمويلات يصل لنحو ٢7.5 مليار جنيه، قدم كل من البنك الأهلى وبنك مصر نحو 13.2 مليار جنيه، وبنك التعمير والإسكان نحو 5 مليارات جنيه، وبنك القاهرة بقيمة 2.3 مليار جنيه.